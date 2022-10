Vanda Uniform - Công ty đồng phục Đà Nẵng may nhanh lấy liền

Đồng phục là một trong những nét đặc trưng thể hiện dấu ấn của một tổ chức. Không chỉ tạo nên sự chuyên nghiệp mà còn thể hiện được tinh thần đoàn kết của tập thể đó. Hiểu được điều đó Đồng phục Vanda luôn không ngừng cố gắng tạo ra những mẫu áo đồng phục chất lượng, cung cấp cho thị trường đồng phục Đà Nẵng giá rẻ nhất.

Điều gì đã làm nên thương hiệu của Đồng Phục Vanda?

Đồng Phục Vanda là công ty may áo đồng phục tại Đà Nẵng chất lượng và uy tín bậc nhất. Công ty luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, không ngừng sáng tạo và linh động để đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra công ty luôn đề cao tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Trong nhiều năm qua công ty luôn dẫn đầu thị trường may mặc đồng phục không chỉ ở Đà Nẵng mà trên cả khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Vanda sở hữu đội ngũ nhân lực và thợ may chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc. Đồng thời luôn khéo léo, cẩn thận luôn đặt cái tâm của mình vào từng sản phẩm. Bởi lẽ, Vanda hiểu mỗi chiếc tạo ra nó không chỉ tạo cảm giác thoải mái cho người mặc mà còn thể hiện được hình ảnh của công ty. Vanda luôn chú trọng đầu tư vào trang thiết bị, máy móc để tăng hiệu quả trong sản xuất, cân đối chuyền, đảm bảo nhanh, bền, đẹp.

Vanda Uniform chuyên cung cấp các loại đồng phục nam nữ

Đồng phục Vanda hoạt động với tiêu chí “Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi”. Vì thế mỗi sản phẩm làm ra đều đạt được chất lượng sản phẩm cao nhất. Vanda cung cấp các sản phẩm đồng phục bao gồm:

• Áo công ty, shop, cafe

• Bóng Đá – Game – Cycling

• Đồng phục bảo hộ lao động

• Áo lớp Đà Nẵng

• Đồng phục buồng phòng

• Áo nhóm Đà Nẵng

• Đồng phục ghi lê

• Đồng Phục Bếp

• Đồng Phục Spa

• Đồng Phục Công Sở

• Mũ Đồng Phục.

Công ty còn có chính sách ưu đãi nếu bạn đặt với số lượng lớn. Tại đây có sẵn nhiều mẫu áo thun đồng phục để bạn tham khảo với chất liệu đa dạng. Bạn cũng có thể yêu cầu thiết kế riêng để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình. Thời gian sản xuất nhanh và cam kết giao hàng đúng hẹn.

Hướng dẫn chọn size và kích cỡ tại Đồng Phục Vanda

Đến đây, bạn được tư vấn mẫu vải chuẩn, màu sắc, kiểu dáng như ý và size áo phù hợp. Chỉ 24h sau khi nhận yêu cầu của bạn, công ty sẽ gửi mẫu áo để bạn kiểm tra lại kỹ càng. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu thiết kế cho đến khi thực sự hài lòng. Bảng size tại công ty được áp dụng cho cả nam và nữ. Tại đây có size cụ thể cho áo sơ mi, áo đồng phục…

Có 2 cách để bạn chọn size và kích cỡ áo phù hợp. Đó là chọn Size áo đồng phục theo chiều cao và cân nặng hoặc để chắc chắn hơn, bạn cũng có thể mượn 6 size áo mẫu của Vanda về thử size trực tiếp. Công ty sẽ hỗ trợ hết mình với khách hàng. Nếu bạn vẫn còn gặp khó khăn trong việc chọn size áo, hay có nhu cầu áo tư vấn may đồng phục thì hãy liên hệ trực tiếp với Vanda để được hỗ trợ nhanh chóng và tận tình.

Đồng Phục Vanda cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường

Tùy vào chất liệu kiểu dáng mà bạn chọn may tại công ty may đồng phục công sở của chúng tôi sẽ có giá khác nhau. Sở hữu xưởng may chuyên nghiệp với số lượng áo có thể sản xuất lớn đảm bảo đúng thời hạn cho các đơn hàng. Lấy uy tín và chất lượng làm tiêu chí hoạt động, Đồng Phục Vanda cam kết mang lại sản phẩm giá cả cạnh tranh nhất.

Đồng phục Vanda luôn lắng nghe và thấu hiểu yêu cầu của khách hàng để hoàn thiện hơn mỗi ngày. Với quy trình sản xuất khép kín từ tư vấn –> thiết kế –> may –> in ấn, thêu chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng đối với từng sản phẩm.

Những ưu đãi khách hàng sẽ nhận được khi lựa chọn Vanda Uniform

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất đồng phục cho công ty, đồng phục áo lớp, đồng phục quán cafe, shop… Trong những năm qua công ty đã hợp tác với rất nhiều khách hàng và nhận được sự hài lòng như: công ty Dana SEO, Mường Thanh, FPT telecom… Với những gì đã làm được công ty tự tin đáp ứng tất cả yêu cầu của khắt khe nhất của khách hàng.

Công ty DanaSEO sử dụng đồng phục do Vanda Uniform cung cấp

Ngoài ra, khách hàng khi đặt đồng phục ở Vanda đều sẽ nhận được những ưu đãi như:

• Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, thấu hiểu tâm lý khách hàng

• Tặng quà và thẻ Chiết Khấu 5% cho lần đặt sau hoặc khi giới thiệu cho bạn bè

• May nhanh chóng từ 3-5 ngày

• Giao hàng miễn phí cho tất cả các đơn hàng

• Xuất VAT khi khách hàng yêu cầu

• Hậu mãi trọn đời.

Công ty sẵn sàng phục vụ quý khách mọi lúc, mọi nơi để đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý khách hàng với những mức giá hết sức hợp lý.

