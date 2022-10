UBND tỉnh họp nghe báo cáo việc xây dựng hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND TX.Đức Phổ để nghe và cho ý kiến về nội dung xây dựng hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh. Dự họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.

Văn hóa Sa Huỳnh được nhà khảo cổ học người Pháp M.Vinet phát hiện năm 1909, tại Sa Huỳnh Quảng Ngãi và lấy tên địa danh Sa Huỳnh đặt tên cho nền văn hóa này là “Văn hóa Sa Huỳnh”.

Di tích khảo cổ học Văn hóa Sa Huỳnh được Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1997. Di tích được phân bố chủ yếu ở Long Thạnh, Thạnh Đức (phường Phổ Thạnh) và Phú Khương (xã Phổ Khánh). Từ khu mộ chum Sa Huỳnh, qua các đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã liên tục phát hiện các dấu vết của một nền văn hóa thời tiền sử. Từ những hiện vật phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại các tỉnh duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cho thấy Quảng Ngãi được xem là cái nôi của văn hóa Sa Huỳnh và sự hiện diện của nền văn hóa cổ này thật sự là một thế mạnh mà không phải nơi nào cũng có được.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh được lập gồm 5 địa điểm: Di tích Long Thạnh, Di tích Phú Khương, Di tích Thạnh Đức, Quần thể di tích Chăm pa, Di tích đầm An Khê và lạch An Khê.

Theo ý kiến đánh giá của các đại biểu, Sa Huỳnh gần như là nơi duy nhất còn giữ lại được không gian sinh tồn của người cổ Sa Huỳnh, từ môi trường sinh thái, địa lý nhân văn, địa chất địa mạo… đây là nguồn tài nguyên quý hiếm, là “bảo tàng sống” phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững. Di sản văn hóa dân gian của cư dân sống quanh đầm An Khê, nương tựa vào đầm An Khê là một di sản văn hóa phong phú, đặc trưng, cần phải được sưu tầm, nghiên cứu toàn diện…Do vậy, việc bảo vệ quần thể Di tích đầm An Khê là hết sức cần thiết.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành và UBND TX.Đức Phổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cơ bản thống nhất tiếp tục triển khai lập Hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh; đồng thời, yêu cầu Sở VH-TT&DL khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình Bộ VH-TT&DL, trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND TX.Đức Phổ phối hợp với các sở, ngành liên quan, xem xét, rà soát định hướng phát triển du lịch, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản khu vực liên quan đến các địa điểm nằm trong Hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh đảm bảo phát huy giá trị di tích trong việc phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

