Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XX

(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để xem xét, thông qua Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 tập trung thảo luận dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 19 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 20 “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo Chương trình hành động số 01 và Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy. Tờ trình về việc đề nghị không ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, giai đoạn 2021 -2025.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18, Bí thư Huyện ủy Mộ Đức Nguyễn Minh Đạo cho rằng, hiện nay cơ chế hoạt động của các Trung tâm phát triển quỹ đất rất bất cập và cần sớm hoàn thiện tổ chức này để phát huy năng lực quản lý, khai thác quỹ đất, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Thực tiễn thời gian qua, việc thẩm định giá đất còn rườm rà, phức tạp, cần chỉ đạo nghiêm túc vấn đề này, nhất là bổ sung trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về thẩm định giá. Đối với dự thảo Nghị quyết 19, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Lương Kim Sơn cho rằng, thời gian qua, nông nghiệp, nông dân và nông thôn được tập trung đầu tư và phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên, cần nghiên cứu, định hướng, bổ sung thêm ở lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, những vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt các văn bản của các cơ quan trung ương gồm: Quy định 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Quy định 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Công văn 289 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia thảo luận để hoàn thiện, sớm ban hành và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, ban hành kế hoạch hành động của cấp mình đảm bảo thống nhất với chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy và phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện, cần thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại biểu Tôn Long Hiếu tham gia phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là nguồn lực to lớn, quan trọng của đất nước, là tư liệu sản xuất cơ bản của người dân, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đóng vai trò đại diện chủ sở hữu và quản lý. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai của mình trên cơ sở quy định của pháp luật; các chính sách, quy định về đất đai ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Do đó, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất đai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Do đó, cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với phương châm “lấy nông dân là trung tâm, nông thôn là nền tảng và nông nghiệp là động lực”; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững.

Về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần thống nhất nhận thức “Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa..”. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Phát huy vai trò phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cùng với toàn Đảng bộ tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tin, ảnh: T.THUẬN