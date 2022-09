Hoa88.com – Thương hiệu hoa tươi uy tín Quảng Ngãi

Mua sắm trực tuyến, mua hàng qua điện thoại, thanh toán không dùng tiền mặt... là hình thức mua sắm phổ biến ở Quảng Ngãi hiện nay.

Nắm bắt xu hướng đó, thương hiệu Hoa88.com đã đẩy mạnh dịch vụ đặt hoa online tại Quảng Ngãi.

1. Hoa88.com – Dịch vụ giao hoa tận nơi uy tín

Thương hiệu được biết đến là hệ thống shop hoa tươi, điện hoa uy tín hàng đầu hiện nay.

Hoa88.com tập trung phát triển dịch vụ đặt hoa Online tại Quãng Ngãi. Với dịch vụ giao hoa tận nơi tại: Thành phố Quảng Ngãi, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng, Huyện Tây Trà, Huyện Tư Nghĩa, Huyện Đức Phổ … chỉ trong vòng 1-2 giờ.

Không những vậy, Hoa88 còn có dịch vụ điện hoa toàn quốc giao tận nơi 63 tỉnh thành khắp Việt Nam: Quảng Ngãi, Long An, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Tp Thủ Đức, Hà Nội, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Cần Thơ, Hải Phòng.

2. Dịch vụ điện hoa chia buồn chất lượng

Dịch vụ điện hoa của Hoa88 đa dạng với nhiều loại hoa như: hoa mừng khai trương, hoa mưmgf thoa khai trương hồng phát, hoa khai trương, hoa mừng sinh nhật, hoa chúc mừng 8/3, hoa chúc mừng 20/10, hoa chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, dịch vụ tang lễ, hoa tang lễ, vòng hoa tang, vòng hoa tang lễ , vòng hoa viếng đám tang, vòng hoa chia buồn, hoa đám ma… Đặc biệt là dịch vụ đặt vòng hoa đám tang Quảng Ngãi chất lượng và uy tín. Được rất nhiều khách hàng tin dùng suốt thời gian qua.

Ngoài ra, Hoa88 còn có dịch vụ giao bánh kem sinh nhật, dịch vụ giỏ quà trái cây nhập khẩu với nhiều loại trái cây nhập khẩu trực tiếp từ nhiều nước: Mỹ, Úc, Canada…

Hàng ngàn mẫu hoa đẹp và chất lượng nhất, được tuyển lựa kĩ càng và cắm tỉ mỉ giúp khách hàng dễ dàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp.

3. Cam kết của Hoa88.com

Hệ thống chi nhánh, đại lý rộng khắp các thành phố, thị xã, huyện tại Quảng Ngãi. Bất cứ nơi đâu tại, Hoa88 đều có thể giao đến trong vòng 1-2 giờ.

Dịch vụ đặt hoa tươi online hoạt động 24/7 trong suốt 365 ngày trong năm. Phục vụ nhu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Cam kết đảm bảo 100% sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ hoa tươi của Hoa88.com.

4. Thông tin Liên hệ

Quý bạn đọc cần đặt hoa có thể liên hệ Hotline: 0906.908.101 hoặc truy cập Website: https://hoa88.com| https://vonghoatangle.com/ để được tư vấn và đặt hoa online một cách nhanh nhất.