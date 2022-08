Mua nệm cao su tại nội thất ken – Bảo vệ giấc ngủ tốt nhất cho khách hàng

Những năm vừa qua, Nội Thất Ken là nhà phân phối các thương hiệu Nệm cao su đã trở thành cái tên quen thuộc đối với người tiêu dùng. Nhờ vào sự cố gắng không ngừng nghỉ mà thương hiệu Nội Thất Ken ngày càng phát triển không chỉ về mặt hình thức mà còn cải tiến chất lượng sản phẩm, mang đến người tiêu dùng các mặt hàng Nệm cao su tốt nhất.

Các sản phẩm Nệm cao su nổi bật Được Phân phối tại Nội thất ken

Công ty Nội Thất ken cung cấp toàn bộ những mặt hàng liên quan đến vật dụng phòng ngủ như chăn, ga, gối, nệm. Thời gian vừa qua, Nội Thất ken đang tập trung vào sản phẩm Nệm cao su, với những dòng sản phẩm như sau:

​- Nệm cao su thiên nhiên Liên Thành Nệm được sản xuất từ 100% cao su thiên nhiên không pha lẫn tạp chất, an toàn với mọi đối tượng sử dụng. Nệm cao su thiên nhiên Liên Thành Latex còn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như độ đàn hồi và nâng đỡ cơ thể tối ưu, bảo vệ cơ thể toàn diện và êm ái nhất. Sản phẩm được kháng khuẩn và khử mùi hôi cao su tuyệt đối. Không cho côn trùng xâm nhập và sư trú. Sản phẩm có được sự thông thoáng tối ưu nhờ vào những lỗ thoát hơi trải đều khắp cả hai bề mặt nệm. Sản phẩm có độ bền lên đến 25 năm.

- Nệm cao su non Liên Thành

Nệm cao su non Liên Thành nằm trong dòng Nệm cao su non, được sản xuất từ nguyên liệu chính là Memory Foam, một vật liệu cao cấp, có nguồn gốc rõ ràng. Nệm đáp ứng tốt về tính kháng khuẩn và an toàn cho người sử dụng. Không xảy ra tình trạng xẹp, lún gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nệm cũng được thiết kế với dạng lỗ thoát hơi ở cả hai bề mặt nệm nên không gây hầm bí khó chịu. Nệm cao su có độ bền lên đến 20 năm.

- Nệm cao su Vinfast

Nệm cao su Vinfast là dạng Nệm cao su tiên tiến trên thị trường. Nệm có độ đàn hồi êm ái, làm việc độc lập nên không gây nên tiếng động gây ảnh hưởng đến người nằm bên cạnh khi ta thay đổi tư thế, không gây khó chịu cho bản thân cũng như người nằm bên cạnh. Nệm cao su Vinfast có độ chịu lực cao, không bị xẹp, lún, trũng khi nằm. Độ thông thoáng tuyệt đối nhờ vào lớp nệm phủ bằng cao su tự nhiên chất lượng cao, có nhiều lỗ thông hơi ở 2 bên bề mặt nệm. Hệ thống lỗ này sẽ giúp không khí dễ dàng lưu thông. Nệm cao su vinfast là sản phẩm bền bỉ, có tuổi thọ kéo dài lên đến 20 năm.

Founder Nguyễn Duy Tuấn giúp Nội Thất Ken được đánh giá cao trên thị trường

- Chất lượng sản phẩm

Chất lượng luôn là tiêu chí mà Nội Thất Ken đặt lên hàng đầu để chọn ra những sản phẩm tốt nhất đưa đến tận tay người tiêu dùng. Nhằm mục đích phục vụ người tiêu dùng, để giờ ngủ trở thành những giờ giải lao tuyệt hảo nhất giúp khách hàng phục hồi sức khỏe sau ngày dài làm việc. Nội Thất Ken luôn luôn tìm nguồn sản phẩm nệm chất lượng cao, áp dụng công nghệ và dây chuyền hiện đại để cung cấp ra thị trường những sản phẩm Nệm cao su hoàn hảo nhất đến tay người tiêu dùng.

- Đa dạng mặt hàng

Không kể đa số thành phần nệm cao su thiên nhiên, Nội Thất Ken vẫn có những sản phẩm thông minh mới nhất với nhiều sản phẩm nệm đa dạng chủng loại như nệm lò xo, nệm bông ép, nệm cao su non, chăn – ga – gối, divan, giường,… với đủ kích cỡ và độ dày khác nhau để khách hàng dễ dàng chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất với gia đình mình.

- Dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng

Công ty Nội Thất Ken đẩy mạnh truyền thông, các sản phẩm Nệm cao su được mua bán trên trang online nhằm tiết kiệm thời gian của khách hàng cũng như kê khai minh bạch thông tin cũng như giá thành đến với người tiêu dùng.

Cam kết của Nội Thất Ken dành cho khách hàng:

Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Có hỗ trợ trả góp 0% lãi suất khi mua hàng có hóa đơn trên 3 triệu

Hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng

Nhận đặt hàng nệm theo kích thước bạn yêu cầu

Thanh toán linh hoạt bằng nhiều cách: thanh toán trực tiếp khi mua tại cửa hàng. Thanh toán qua dịch vụ internet banking, mobile banking, hoặc ship COD,…

Miễn phí giao hàng nội thành TPHCM

Mọi người xem thêm thông tin hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đa dạng mẫu mã đầy đủ mẫu nệm của công ty Nệm Vạn Thành , Nệm Liên Á, Nệm Thắng Lợi, nệm Kim Cương tại Nội Thất Ken:

