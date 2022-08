Prudential Việt Nam giành giải thưởng kép tại Insurance Asia Awards 2022 và HR Asia Awards 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2022 – Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa được vinh danh với hai giải thưởng “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” và “Sáng kiến ESG của năm” tại Insurance Asia Awards 2022. Đồng thời, công ty cũng được ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” bởi HR Asia Awards 2022.

Prudential Việt Nam giành giải thưởng kép tại Insurance Asia Awards 2022

Chuỗi chiến thắng này tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ trong việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện của Prudential tại thị trường Việt Nam. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Prudential được công nhận là “Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) và năm thứ 5 liên tiếp nhận danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”. Đối với giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm” (ESG Initiative of the Year) – giải thưởng dành cho những dự án thiết thực đóng góp trực tiếp giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững, lần đầu tiên công ty được vinh danh với 2 dự án tiêu biểu là Giáo dục tài chính sớm cho trẻ Cha-Ching và Độc lập tuổi về già.