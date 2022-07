Tập trung điều trị bệnh sốt xuất huyết

Cách phân biệt triệu chứng bệnh sốt xuất huyết và bệnh Covid-19 Vi rút SARS-CoV-2 được lây truyền từ người sang người qua các giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc giao tiếp, tiếp xúc gần. Thời gian ủ bệnh có thể lên đến 14 ngày, trung bình từ 4 - 5 ngày từ khi có tiếp xúc với mầm bệnh. Triệu chứng ho, khó thở, ngạt mũi; biến chứng nặng là viêm phổi và suy hô hấp. Còn SXH do vi rút Dengue gây nên, lây qua đường máu do muỗi truyền. Vi rút Dengue được truyền từ người bệnh sang người chưa mắc bệnh qua vật chủ trung gian là muỗi Aedes Aegypti (muỗi vằn). Thời gian ủ bệnh từ 3 - 10 ngày, thường là từ 5 - 7 ngày. Triệu chứng SXH là sốt cao liên tục hoặc đột ngột ở mức 39 - 40 độ C, nhức 2 bên hốc mắt, da xung huyết, xuất huyết hoặc sốc do máu bị cô đặc.