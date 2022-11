Triển khai khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

(Báo Quảng Ngãi)- Trong tháng 11 này, Quảng Ngãi triển khai khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2023. Hội đồng NVQS các địa phương tập trung tuyên truyền việc chấp hành Luật NVQS và triển khai đồng bộ các bước tuyển quân để đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu, chất lượng.

Qua gần 10 ngày triển khai, huyện Bình Sơn đã khám sức khỏe NVQS cho thanh niên 8 xã. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngành y tế đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị và nhân lực để công tác khám sức khỏe đạt kết quả tốt. Ban CHQS huyện Bình Sơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện và các địa phương tập trung tuyên truyền về Luật NVQS và các văn bản liên quan đến chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên khi nhập ngũ.

Thanh niên xã Bình Đông (Bình Sơn) khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Trung tá Bùi Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Sơn cho biết, qua đánh giá sơ bộ, tỷ lệ thanh niên khám tuyển đạt cao. Trong đó, xã Bình Chánh có số thanh niên đi khám đạt hơn 90% lệnh gọi khám. So với những năm trước, thì công tác khám tuyển năm nay thuận lợi hơn. Cụ thể, nhiều thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương khám tuyển đúng thời gian. Công tác tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành Luật NVQS đạt hiệu quả. Đặc biệt, trong năm nay, Nghị định 37 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về thực hiện Luật NVQS có hiệu lực nên công dân chấp hành tốt hơn.

Qua chốt thực lực công dân trong lứa tuổi nhập ngũ năm 2023, TP.Quảng Ngãi có 10,772 nghìn thanh niên; trong đó có 3.254 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS. Đến thời điểm này, Hội đồng NVQS thành phố đã tổ chức khám sức khỏe cho thanh niên tại 5 xã, phường... Theo Trung tá Nguyễn Thanh Dưỡng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Quảng Ngãi, để hoàn thành công tác tuyển quân trong năm 2023, Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các địa phương tập trung huy động và khám sức khỏe NVQS cho thanh niên một cách chặt chẽ. Theo đó, Hội đồng NVQS thành phố yêu cầu, khi kết thúc ngày khám ở từng xã, phường phải có biên bản đánh giá cụ thể về số lượng, chất lượng thanh niên được khám.

Cùng với đó, Ban CHQS, Công an TP.Quảng Ngãi đã phối hợp với các địa phương xác lập đầy đủ, chặt chẽ hồ sơ của những công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ như phiếu sức khỏe, lý lịch, căn cước công dân, hộ khẩu, đăng ký BHYT cho thân nhân... Ngoài ra, Công an thành phố thành lập tổ hướng dẫn, kiểm tra, xử lý công dân vi phạm Luật NVQS theo quy định hiện hành và rà soát, xác minh các trường hợp thanh niên chuyển khẩu, vắng mặt tại địa phương theo báo cáo của các xã, phường. Cơ quan công an, quân sự phối hợp với các ngành xác minh, lập biên bản cụ thể từng trường hợp vắng mặt tại địa phương lâu năm không phát lệnh được, báo cáo và chịu trách nhiệm về tính chính xác các trường hợp trên...

Bài, ảnh: BẢO LỘC