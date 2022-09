Kết nối doanh nghiệp để cùng phát triển

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh đã và đang phát huy vai trò cầu nối trong việc hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn để cùng phát triển.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN trên địa bàn tỉnh là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Nơi đây có 4 cảng tổng hợp, có thể đón tàu 50 - 70 nghìn tấn và 5 cảng chuyên dụng (đón tàu trên 200 nghìn tấn). Đến nay, KKT Dung Quất và các KCN tỉnh có 353 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 18 tỷ USD. Cùng với đó, nhiều dự án đang và chuẩn bị đầu tư như tổ hợp điện khí 3.000MW, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Khu liên hợp 2); hạ tầng KCN nhẹ Bình Hòa - Bình Phước... Đây là những tiềm năng, lợi thế để các DN trong KKT, KCN Quảng Ngãi hợp tác, liên kết để sản xuất tiêu thụ hàng hóa, sử dụng dịch vụ tại chỗ, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Happy Furniture Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi). Ảnh: P.D Thời gian qua, nhiều DN trong KKT, KCN trong tỉnh đã liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của nhau, nổi bật nhất là lĩnh vực xây dựng và ngành kết cấu thép. Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kết cấu thép Đại Dũng miền Trung Đỗ Trí Tuấn cho biết, những năm qua, Đại Dũng đã trở thành đối tác chiến lược của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất. Đặc biệt trong giai đoạn triển khai Khu liên hợp 1, Đại Dũng là một trong những nhà thầu thi công rất nhiều hạng mục quan trọng của Hòa Phát.

Bên cạnh đó, các DN hoạt động trong lĩnh vực cung ứng bao bì, đóng gói cũng đã đầu tư vốn mua máy móc, dây chuyền hiện đại để in bao bì 5 lớp, 7 lớp, in 4 màu... nhằm đáp ứng các đơn hàng chất lượng cao, số lượng lớn. Trong đó, Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng, Công ty CP Bao bì và in Vina Dung Quất đã ký kết cung ứng trên 50% bao bì cho các DN FDI trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN tỉnh.

Cơ hội hợp tác phát triển

“Thời gian tới, Ban Quản lý sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị hỗ trợ, kết nối để tạo nên sức mạnh của cộng đồng DN trong nội bộ KKT Dung Quất và các KCN tỉnh. Ban Quản lý cũng sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kết hợp cùng với các KKT, KCN như Chu Lai (Quảng Nam), Nhơn Hội (Bình Định), Chân Mây, Lăng Cô (Huế) tổ chức diễn đàn kết nối để các DN trong khu vực có cơ hội hợp tác, liên kết cùng phát triển". Giám đốc Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh HÀ HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

Tuy các DN đã có sự chủ động trong việc liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, song thực tế các liên kết vẫn còn mang tính đơn lẻ, sản phẩm còn đơn điệu. Nhiều sản phẩm trong KKT Dung Quất, các KCN đủ số lượng và chất lượng, nhưng một số DN trong khu vực chưa hợp tác tiêu thụ sản phẩm mà phải nhập từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh hoặc nước ngoài, dẫn đến mất nhiều thời gian, chi phí tăng cao.

Vừa qua, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh lần đầu tiên tổ chức hội nghị hỗ trợ, kết nối chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ giữa các DN để cùng nhau phát triển. Tại hội nghị, một số DN đã tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về kết nối chuỗi cộng sinh tương ứng và cung ứng hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Trong đó, tập trung vào các nhóm DN luyện kim, cơ khí, xây dựng; dịch vụ tiền tệ - ngân hàng; cung ứng bao bì; dịch vụ cảng...

“Sắp tới, Đại Dũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm cơ sở vật chất, nhà máy, thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu của các dự án như: Khu liên hợp 2, Nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các dự án khác. Hiện Quảng Ngãi đang thu hút rất nhiều nguồn vốn đầu tư, đặc biệt việc Hòa Phát đầu tư xây dựng cảng tổng hợp container tại KKT Dung Quất sẽ tạo điều kiện để Đại Dũng mua thép của Hòa Phát ngay tại Dung Quất để sản xuất. Đồng thời, có thể sử dụng hạ tầng cảng của Hòa Phát để phục vụ xuất khẩu hàng hóa”, ông Đỗ Trí Tuấn cho biết.

