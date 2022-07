Đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp: Còn nhiều khó khăn

(Báo Quảng Ngãi)- Từ năm 2016 đến nay, Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn cần được các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ.

Chuyển biến trong nhận thức

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2025, trong 3 năm (2017 - 2020), Quảng Ngãi đã sắp xếp, giảm 19 đơn vị SNCL thuộc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh. Trong đó, sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp giảm 3 đơn vị; sự nghiệp y tế giảm 9 đơn vị; sự nghiệp văn hóa giảm 1 đơn vị và sự nghiệp khác giảm 6 đơn vị. Sau khi sắp xếp, các đơn vị từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng trong giờ thực hành. Ảnh: TL

Theo kế hoạch, đến năm 2021, toàn tỉnh giảm tối thiểu 10% và đến năm 2025 giảm tối thiểu 20% so với số lượng đơn vị SNCL ở thời điểm năm 2015. Năm 2015, tổng số đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh là 1.061 đơn vị, đến nay còn 861 đơn vị, giảm 200 đơn vị (giảm 18,8% so với tổng số đơn vị năm 2015). Năm 2015, tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao là 26,129 nghìn người, đến năm 2021 còn 23,288 nghìn người, giảm 2.841 người (giảm 10,87% so với năm 2015). Năm 2022, toàn tỉnh sẽ tiếp tục giảm còn 22,822 nghìn người.