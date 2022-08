Đại tá Lâm Phước Nguyên thay đại tá Đinh Văn Nơi làm giám đốc Công an tỉnh An Giang

Chiều 30-8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Phước Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - giữ chức giám đốc Công an tỉnh An Giang thay đại tá Đinh Văn Nơi.

Đại diện Bộ Công an tặng hoa cho đại tá Đinh Văn Nơi (bìa phải) và đại tá Lâm Phước Nguyên - tân giám đốc Công an tỉnh An Giang - Ảnh: MINH KHANG Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Phước Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - giữ chức giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Lâm Phước Nguyên - phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang - giữ chức giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đồng thời thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc đại tá Đinh Văn Nơi sẽ làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay đại tá Nguyễn Ngọc Lâm. Ông Lâm hiện là cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Trước đó, ngày 27-6-2020, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Đinh Văn Nơi - phó giám đốc Công an TP Cần Thơ - đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho thiếu tướng Bùi Bé Tư nghỉ hưu theo chế độ.

Đại tá Lâm Phước Nguyên sinh năm 1971, quê quán xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Ông Nguyên từng đảm nhiệm chức vụ trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; đến tháng 10-2016 được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Theo BỬU ĐẤU/Tuoitre.vn