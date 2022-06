Lan tỏa giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đợt sinh hoạt nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Cán bộ, đảng viên tìm hiểu sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao. Đó là kết quả của việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, tiếp thu kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản cũng như phong trào công nhân quốc tế. Đây còn là tài liệu để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH, tạo sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới chi bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư tập trung vào 6 nội dung chủ yếu. Thứ nhất là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH; khẳng định bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... Thứ hai là, khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện lịch sử cụ thể của nước ta, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện lý luận về con đường đi lên CNXH, đó là "độc lập dân tộc gắn liền với CNXH". Việt Nam đi lên CNXH tất yếu trải qua thời kỳ quá độ với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, song kiên định đi lên CNXH. Thứ ba là, làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Suốt hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố, ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của Đảng. Thực tế, từ ngày có Đảng lãnh đạo, chúng ta đã giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thứ tư là, làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt là hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn về kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất; giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo; cải thiện đời sống nhân dân; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường. Thứ năm là, làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và những chủ trương, giải pháp để xây dựng CNXH ở Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng. Coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả các phương thức lãnh đạo của Đảng... Thứ sáu là, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa hết sức đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau đợt sinh hoạt cao điểm nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), các cấp ủy, tổ chức đảng đang tập trung tuyên truyền sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công.

THANH THUẬN