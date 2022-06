Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Phổ Ninh (TX.Đức Phổ) đã triển khai có hiệu quả mô hình dân vận khéo nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, người thân và nhân dân "nói không với ma túy", giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Trên địa bàn phường Phổ Ninh từng có một số người sử dụng ma túy. Do đó, năm 2019, Hội CCB phường Phổ Ninh đã xây dựng mô hình dân vận khéo với phương châm “Nói đi đôi với làm, vận động hội viên, con em và quần chúng nhân dân nói không với ma túy”.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Phổ Ninh (TX.Đức Phổ) họp bàn nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Theo đó, Hội CCB phường Phổ Ninh chọn tổ dân phố Vĩnh Bình để xây dựng mô hình điểm "Gia đình cựu chiến binh - cựu quân nhân không có tệ nạn ma túy". Chi hội trưởng Chi hội CCB tổ dân phố Vĩnh Bình Hồ Thu cho biết, thực hiện mô hình này, các CCB, cựu quân nhân ký cam kết gia đình không có người nghiện ma túy, mua bán chất gây nghiện. Đồng thời, hội viên tích cực tuyên truyền về tác hại của ma túy để nâng cao nhận thức của người dân sống trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện những đối tượng nghiện ma túy, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Chi hội CCB chủ động phối hợp với công an tham gia các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; không để ma túy xâm nhập vào địa bàn.

Với hiệu quả trong công tác tuyên truyền, mô hình “Gia đình cựu chiến binh - cựu quân nhân không có tệ nạn ma túy” được nhân rộng ở 5/5 chi hội CCB trên địa bàn phường, với 100% hộ gia đình hội viên CCB đăng ký tham gia. Đều đặn mỗi tháng một lần, chi hội CCB tổ chức họp định kỳ. Ngoài phổ biến công tác hội, các chi hội lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh xây dựng gia đình CCB gương mẫu, không vi phạm pháp luật để làm gương cho nhân dân. Nhờ đó, nhiều năm qua, gần 200 gia đình CCB và 700 gia đình cựu quân nhân không có người thân vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, vào dịp đầu năm học mới, tháng cao điểm về phòng, chống ma túy hằng năm, hội CCB phường cử những hội viên nòng cốt tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn phường, trong đó lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách nhận biết những đối tượng nghiện ma túy...

Phó Chủ tịch Hội CCB phường Phổ Ninh, kiêm Tổ trưởng Tổ dân vận khéo Hồ Tư cho biết, cùng với việc xây dựng mô hình “Gia đình cựu chiến binh-cựu quân nhân không có tệ nạn ma túy” ở 5/5 chi hội CCB, hội đã triển khai có hiệu quả mô hình CCB, cựu quân nhân “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm, tệ nạn xã hội”. Hội đã chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng lực lượng CCB nòng cốt, tranh thủ những cán bộ hưu trí, người có uy tín trong cộng đồng để ngăn ngừa các đối tượng có hành vi vi phạm quy định về an ninh trật tự. Nhờ vậy, những năm qua, tình hình ANTT ở địa phương được đảm bảo.

Chủ tịch Hội CCB TX.Đức Phổ Trần Dân Tiên nhận xét, các CCB ở phường Phổ Ninh, đặc biệt là các thành viên trong tổ dân vận khéo luôn tâm huyết, trách nhiệm trong việc tuyên truyền và ngăn chặn phát sinh tội phạm ma tuý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở TX.Đức Phổ.

Bài, ảnh: H.THU