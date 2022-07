Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng, khả năng xuất hiện mưa dông

(Baoquangngai.vn)- Dự báo trong ngày 30/7, do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục 25-27 độ vĩ bắc nối với áp thấp phía tây đầy dần nên khu vực tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn có nắng nóng diện rộng.

Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất trong ngày 30/7 cụ thể như sau:

+) Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng): Nhiệt độ cao nhất 34- 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ- 14 giờ.

+) Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Nhiệt độ cao nhất 34- 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ- 14 giờ.

+) Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Nhiệt độ cao nhất 34- 36 độ C độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ- 14 giờ.

+) Vùng đồng bằng phía tây bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ - 14 giờ 30 phút.

+) Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành): Nhiệt độ cao nhất 34- 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ - 14 giờ 30 phút.

+) Vùng đồng bằng phía nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Nhiệt độ cao nhất 34- 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 giờ- 14 giờ.

Trong 24 giờ tới: Nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt, chỉ còn nắng nóng xuất hiện một vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34- 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; độ ẩm thấp nhất 55 - 60%.

* Trong những ngày tới, mưa dông có khả năng xuất hiện nhiều nơi (cục bộ có nơi mưa vừa mưa to), trong mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Cần chủ động phòng tránh.

