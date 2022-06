Gửi yêu thương bằng tóc

Thư viện tóc do Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam khởi xướng là chương trình tóc giả thực hiện từ nguồn tóc thật do cộng đồng đóng góp, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân ung thư nghèo, mất đi mái tóc do hóa trị. Mặc dù phải cắt đi mái tóc dài óng ả chăm sóc trong nhiều năm nhưng nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi trao tặng món quà ý nghĩa tới các "chiến binh" ung thư, giúp người bệnh thêm tự tin và can đảm chiến đấu với bệnh tật.