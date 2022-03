Tìm bị hại trong vụ án chiếm đoạt tài sản

(Baoquangngai.vn)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh cho biết đang điều tra và tìm bị hại trong một vụ án thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính…

Theo Công an tỉnh, hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Quyết định khởi tố vụ án số 40/QĐ- CSHS (Đ4), ngày 25/11/2021. Đối tượng thực hiện hành vi trong vụ án này thông qua hình thức kêu gọi đầu tư vào tiền kỹ thuật số TRX và BFI (bitfarmming) và cam kết sẽ trả lãi suất và bán được giá cao khi tiền kỹ thuật số được chấp nhận mua bán tại các sàn giao dịch tiền điện tử, nên thu hút nhiều người tham gia. Tuy nhiên, khi huy động được thì các đối tượng tham gia liền đóng Website có liên quan và chiếm đoạt tiền.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh cho biết ai là bị hại trong vụ án hoặc bị lừa với thủ đoạn tương tự thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, số 01 Chu Văn An, TP.Quảng Ngãi để được giải quyết; hoặc liên hệ qua số điện thoại 0913771239 của điều tra viên Trần Quốc Huy.

