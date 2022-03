Lừa đảo bán kit test Covid-19, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

(Baoquangngai.vn)- Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã bắt hai đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng này dùng thủ đoạn rao bán kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 trên các trang mạng xã hội và chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Qua thông tin tố giác của người dân, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng xác minh và làm rõ vụ việc có liên quan đến Hồ Văn Trí (25 tuổi) và Hồ Đắc Thắng (26 tuổi), cùng ở tổ 23, phường Nam Dương, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng). Theo đó, vào ngày 8/3 vừa qua, các đối tượng này đã mua sim rác, tạo các tài khoản Facebook, rao bán kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 trên các trang mạng xã hội.

Người có nhu cầu mua thì chuyển khoản trước, nhưng sau khi nhận được tiền các đối tượng không chuyển hàng cho người mua, khóa tài khoản mạng xã hội, tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Hồ Văn Trí và Hồ Đắc Thắng.

Đối tượng Hồ Đắc Thắng khai nhận đã tạo tài khoản Facebook, rồi tìm kiếm người mua. Sau khi người mua hàng chuyển khoản xong thì xóa tin nhắn, xóa Facebook, vứt sim điện thoại để cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng đem tiêu xài cá nhân và đánh bài trên mạng.

Các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo với cùng một thủ đoạn, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng. Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) cho biết, các đối tượng thành lập các tài khoản trên mạng xã hội và đăng tải hình ảnh bán hàng với giá ưu đãi, khuyến mãi để thu hút khách hàng. Khi nhận được tiền của người mua, các đối tượng này khóa trang mạng, cắt liên lạc.

“Người dân khi thực hiện các giao dịch trên các trang thương mại điện tử phải cảnh giác, xác định rõ địa chỉ người bán hàng và loại sản phẩm, không nên chuyển hết tiền cho người bán hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau, tránh bị các đối tượng giả danh lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản cũng như chiếm quyền sử dụng thông tin cá nhân”, Trung tá Nguyễn Ngọc Thành khuyến cáo.

