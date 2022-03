Đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn trọng điểm

(Báo Quảng Ngãi)- Thành phố Quảng Ngãi và TX.Đức Phổ là những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh, tập trung đông người dân sinh sống và làm việc. Do đó, lực lượng công an các địa phương trên luôn chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, đồng thời huy động sức dân vào công tác này.

Tấn công trấn áp các loại tội phạm

Đại tá Đào Quang Minh - Trưởng Công an TX.Đức Phổ cho biết, để đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, công an thị xã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT; huy động tổng hợp các lực lượng tham gia. Công an các xã, phường xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng, bảo vệ dân phố... tổ chức tuần tra, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự (Công an TP.Quảng Ngãi) kiểm tra tải trọng các xe chở cát trên tuyến đường Tế Hanh. Ảnh: Phước Khang Để phòng, chống việc mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ các loại, Công an TX.Đức Phổ đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phổ Quang tuyên truyền, ký cam kết phòng, chống các vi phạm về pháo cho 107 trường hợp là chủ tàu, thuyền viên. Công an xã, phường tổ chức cho 711 trường hợp là người dân, cơ sở kinh doanh tạp hóa, kinh doanh phế liệu, tài xế xe tải, xe khách đường dài, chủ tàu thuyền, thuyền viên các địa phương trên địa bàn ký cam kết không vi phạm các quy định về mua bán, vận chuyển pháo. Đồng thời, gọi hỏi, răn đe nhiều đối tượng nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Để phòng, chống việc mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ các loại, Công an TX.Đức Phổ đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phổ Quang tuyên truyền, ký cam kết phòng, chống các vi phạm về pháo cho 107 trường hợp là chủ tàu, thuyền viên. Công an xã, phường tổ chức cho 711 trường hợp là người dân, cơ sở kinh doanh tạp hóa, kinh doanh phế liệu, tài xế xe tải, xe khách đường dài, chủ tàu thuyền, thuyền viên các địa phương trên địa bàn ký cam kết không vi phạm các quy định về mua bán, vận chuyển pháo. Đồng thời, gọi hỏi, răn đe nhiều đối tượng nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm vừa qua, Công an TX.Đức Phổ đã thành lập 2 tổ công tác tổ chức tuần tra, kiểm soát vũ trang kết hợp tuần tra, kiểm soát giao thông khép kín đã kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Lực lượng công an thị xã đã điều tra, làm rõ 19/21 vụ/61 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội gồm 2 vụ giết người, 3 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ mua bán dâm và 11 vụ đánh bạc, với 51 đối tượng tham gia. Qua đấu tranh đã thu hồi tài sản bị trộm cắp hơn 215 triệu đồng, 1 xe máy và 1 cây mai kiểng; phát hiện 13 vụ/13 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; 11 vụ/16 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; 20 vụ/19 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; bắt 1 đối tượng truy nã phạm tội cố ý gây thương tích sau 20 năm bỏ trốn...

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an TX.Đức Phổ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó xử lý gần 400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và về tải trọng... phạt tiền gần 560 triệu đồng. Đặc biệt, để tăng cường công tác đảm bảo ANTT và xử lý các vi phạm về giao thông, tháng 11/2021, Công an TX.Đức Phổ lắp đặt hệ thống camera an ninh ở những vị trí trọng yếu như phường Nguyễn Nghiêm, phường Phổ Thạnh... để xử lý các trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm những xe quá tải

Trước phản ánh của người dân về tình trạng xe quá tải hoạt động vào đêm khuya trên tuyến đường Tế Hanh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Quảng Ngãi đã tăng cường kiểm tra tải trọng và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Theo đó, lúc 23 giờ ngày 21/2, CSGT Công an TP.Quảng Ngãi tổ chức chốt chặn trên tuyến đường Tế Hanh, kiểm tra và lập biên bản xử lý hành chính 4 trường hợp ôtô chở cát quá tải trọng từ mỏ cát xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) về điểm tập kết. Phần lớn các xe tải trên đều vận chuyển cát ướt, chở quá tải và che chắn không đảm bảo nên cát rơi vãi xuống mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đại úy Huỳnh Phước Hoàng- Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, các mỏ cát ở xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) đều không có giấy phép hoạt động. Do đó, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các lái xe thường lợi dụng đêm khuya, nhất là gần sáng để chở cát lậu đi trên tuyến đường Tế Hanh và cử người cảnh giới ở các ngã tư, khi phát hiện có lực lượng kiểm tra sẽ thông báo cho những xe sau bằng bộ đàm để tạm dừng hoạt động. Điều này gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP.Quảng Ngãi đã xử phạt 11 trường hợp chở quá tải và vượt từ 90 - 300%. Xe chở quá tải ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Hải - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Quảng Ngãi, thời gian tới, lực lượng CSGT Công an TP.Quảng Ngãi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, sử dụng các phương tiện kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm đối với xe quá tải trọng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp tổ chức cho các đơn vị kinh doanh vận tải ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

BÁ SƠN - PHƯỚC KHANG