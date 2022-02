Bắt giam đối tượng có hành vi gây chết người

(Baoquangngai.vn)- Lúc 15 giờ 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Đức Phổ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tuấn Phát (SN1978) ở tổ dân phố Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ.

Đối tượng Phạm Tuấn Phát đã có hành vi “Cố ý gây thương tích”, phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân TX.Đức Phổ phê chuẩn.

Đối tượng Phạm Tuấn Phát nghe lệnh bắt tạm giam của Công an TX.Đức Phổ.

Trước đó, vào ngày 15/01/2022, Phạm Tấn Phát cùng P.M.H dự tất niên tại nhà V.Q.V ở tổ dân phố La Vân, phường Phổ Thạnh. Tại buổi tiệc tất niên này cả 2 người đều có sử dụng rượu bia và có mâu thuẫn dẫn đến lời qua, tiếng lại. Sau đó Phát ra về nhưng vẫn còn bực tức nên Phát quay lại nhà V. để tìm H. nói chuyện. Khi đến trước nhà V. thì Phát gặp và nói chuyện với H. rồi dùng tay đánh vào mặt H. làm H. ngã đập đầu xuống đường bê tông. Thấy H. đã ngã nên Phát ra về. Tuy nhiên, cú ngã đập đầu xuống đường đã làm H. chấn thương sọ não và chết sau đó tại bệnh viện.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Đức Phổ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt Phát để tạm giam.

Tin,ảnh: TRUNG TẨN