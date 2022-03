Cảnh sát cơ động: Bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an tỉnh, đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các loại tội phạm và đạt nhiều kết quả.

Thượng tá Nguyễn Thanh Xuân - Trưởng phòng CSCĐ cho biết, vào dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự (ANTT) thường diễn biến phức tạp. Do đó, để đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Phòng đã huy động lực lượng, phương tiện, chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT trên địa bàn để xây dựng kế hoạch đấu tranh phù hợp; đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSCĐ tổ chức tuần tra từ 19 giờ 30 phút hôm trước cho đến sáng sớm hôm sau, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ những đối tượng có hành vi quá khích, vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) kiểm tra hành chính một trường hợp tham gia giao thông. Sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng CSCĐ đã phát hiện 43 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, bàn giao cho công an các đơn vị, địa phương 16 vụ/61 đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định. Điển hình là vào khoảng 10 giờ 45 phút, ngày 23/1, tại quán cà phê Thiên Lý, thôn Hòa Thuận, xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi), lực lượng CSCĐ phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc bầu cua; thu giữ trên chiếu bạc 5,2 triệu đồng, tạm giữ trên người các đối tượng gần 8,7 triệu đồng và 5 xe mô tô. Hay như vào khoảng 12 giờ 25 phút, ngày 7/2, tại thôn Tân An, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), Tổ tuần tra CSCĐ đã bắt quả tang đối tượng Võ Đình Văn, ở thôn Tân An, xã Nghĩa An đang tàng trữ, vận chuyển trái phép 8 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng mà đối tượng khai nhận là ma túy đá...

Cũng trong quá trình tuần tra, vào khoảng 15 giờ 15 phút, ngày 10/2, tại khu đất trống thuộc thôn Trường Thọ Đông A, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi), Tổ tuần tra CSCĐ phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”, thu giữ 5,1 triệu đồng trên chiếu bạc; thu giữ của các đối tượng 38 triệu đồng; tạm giữ 4 điện thoại di động và 7 xe mô tô...

Cùng với việc tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng CSCĐ còn kiên quyết xử lý các trường hợp là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như đã sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông; thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép hay trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân... Qua đó góp phần kiềm chế và làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT và bảo vệ sự bình an cho nhân dân.

Bài, ảnh: PV