(Baoquangngai.vn)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Thị Bé (SN1980), trú tại xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, là quản lý cơ sở Karaoke – Massage Đông Đô Hải về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Bé.

Theo đó, tại Công an phường Nghĩa Chánh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Quảng Ngãi tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Bé về hành chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.