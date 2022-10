Tiểu thuyết gia người Sri Lanka đoạt giải thưởng văn học Booker

Sáng 18-10, lễ trao giải Booker năm 2022 diễn ra ở London (Anh). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, lễ trao giải Booker quay trở lại với hình thức tổ chức trực tiếp quy mô lớn, sau khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt.

Tại buổi lễ, Hoàng hậu Camilla đã trao giải thưởng văn học danh giá này cho nhà văn Shehan Karunatilaka (người Sri Lanka) với cuốn tiểu thuyết "The Seven Moons of Maali Almeida" (tạm dịch: Bảy tháng của Maali Almeida), kể về một nhà báo bị sát hại trong xung đột giáo phái.

"The Seven Moons of Maali Almeida" lấy bối cảnh cuộc nội chiến tàn khốc ở Colombo vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước.