66 tác phẩm đoạt giải Vàng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, tối 16/10, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII năm 2022 diễn ra tại Cần Thơ bế mạc và trao giải.

Ban tổ chức trao giải Bạc cho các tác phẩm đoạt giải.

Liên hoan năm nay có 578 tác phẩm dự thi với 5 nội dung gồm: Tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự; Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; Chuyên mục An ninh trật tự; Tác phẩm Phát thanh về đề tài an ninh trật tự và Thi Phát thanh viên, người dẫn chương trình.