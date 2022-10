Công an tỉnh Quảng Ngãi đoạt giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND

(Baoquangngai.vn)- Tại Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII/2022 do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 12-16/10/2022 tại TP.Cần Thơ. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xuất sắc đạt giải Nhất toàn đoàn.

Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND lần thứ XIII/2022 với sự tham gia của 79 đoàn với gần 500 phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình, đại diện cho hàng ngàn người làm báo hình, báo nói của lực lượng CAND và các báo, đài ngoài ngành CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tham dự liên hoan với 10 tác phẩm của các thể loại, 2 phát thanh viên, người dẫn chương trình. Các tác phẩm tập trung vào các vấn đề mới, đấu tranh quyết liệt với cái xấu góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời nêu bật những chiến công, thành tích và cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Ngãi, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi xuất sắc đoạt 4 Huy chương Vàng tác phẩm phóng sự các thể loại

Trong đêm bế mạc liên hoan, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao 66 giải Vàng, 135 giải Bạc và 236 Bằng khen cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc. Vượt qua 79 đơn vị, địa phương, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xuất sắc đoạt giải Nhất toàn đoàn với 4 Huy chương Vàng; 2 Huy chương Bạc, 1 giải B phát thanh viên người dẫn chương trình và 4 Bằng khen. Đây là lần thứ hai Công an tỉnh Quảng Ngãi đạt thành tích Nhất toàn đoàn tại Liên hoan Truyền hình - Phát thanh CAND.

PHƯỚC KHANG