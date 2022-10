Công an tiếp nhận, thụ lý vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

(Baoquangngai.vn)- Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip nữ sinh lớp 7, Trường THCS Bình Chánh (Bình Sơn) bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng. Nhiều người tỏ ra bức xúc khi các nữ sinh liên tục có những hành động bạo lực đối với em B.N.Q.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn Đinh Hùng Cường cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 15 phút, ngày 18/10, tại bờ đê sông ngăn mặn thuộc địa phận thôn Quang Trung, xã Bình Chánh. Nhóm học sinh gồm 4 em: C.T.A.T, H.T.K.T, Đ.N.T.D và K.T.D.P đã tham gia đánh hội đồng nữ sinh B.N.Q; 2 nữ sinh Đ.T.P.P và P.T.L trực tiếp quay video. Tất cả đều là học sinh Trường THCS Bình Chánh.

Sáng 20/10, sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Bình Chánh đã mời tất cả học sinh có liên quan để làm việc (buổi làm việc có sự tham gia của Công an xã Bình Chánh - PV). Sáng 21/10, nhà trường tiếp tục mời học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lên làm việc. Trong quá trình làm việc, các em tham gia đánh đã xin lỗi em B.N.Q và gia đình.

Chiều 21/10, một người dùng Facebook đã tung video nữ sinh Trường THCS Bình Chánh bị nhóm nữ đánh hội đồng lên mạng. Gia đình nữ sinh này rất bức xúc khi xem video nên đã yêu cầu nhà trường và công an địa phương làm rõ lại sự việc trên.

Tối 21/10, sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền video nữ sinh đánh nhau, Phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn đã chỉ đạo Trường THCS Bình Chánh; đồng thời phối hợp với công an các cấp yêu cầu người đăng gỡ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Sáng 22/10, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường tổ chức buổi làm việc với tất cả phụ huynh của học sinh có mặt trong video. Buổi làm việc có Công an xã, Công an huyện và đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn tham dự. Sau buổi làm việc, Công an xã đã mời những học sinh vi phạm và phụ huynh học sinh lên trụ sở Công an xã tiếp tục làm việc.

Sáng 22/10, gia đình đã đưa em B.N.Q ra Đà Nẵng để khám bệnh. Sự việc đang được Công an xã Bình Chánh tiếp nhận, thụ lý. “Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Bình Chánh tổ chức thăm hỏi động viên học sinh và gia đình trong vụ bạo lực, cử giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý theo dõi, giúp đỡ em Q. sớm vượt qua và trở lại trường học. Phòng GD&ĐT cũng yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống bạo lực học đường đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, quan tâm theo dõi tình hình học sinh, động viên ngăn chặn kịp thời và có hướng xử lý phù hợp”, ông Đinh Hùng Cường cho biết.

TRỊNH PHƯƠNG