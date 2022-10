Trà Bồng tập trung khắc phục hậu quả bão số 4

(Báo Quảng Ngãi)- Bão số 4 gây thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng cho huyện Trà Bồng. Sau bão, chính quyền địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc cho biết, nhờ chủ động tuyên truyền, vận động và triển khai các phương án phòng, chống bão nên đã phần nào giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Trong đó, huyện tổ chức di dời 4.142 hộ với 15.194 nhân khẩu đến nơi trú tránh an toàn. Tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn huyện có gần 160 ngôi nhà bị thiệt hại.

Sau bão, huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đến nay, cơ bản khắc phục xong những ngôi nhà bị thiệt hại nhẹ.

Đối với những ngôi nhà thiệt hại hoàn toàn, địa phương đã chỉ đạo chính quyền, các hội đoàn thể làm nhà tạm cho người dân. Mưa bão cũng đã làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Nhiều công trình thủy lợi bị sạt lở, cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến vụ sản xuất đông xuân sắp tới. Toàn huyện có 4 điểm sạt lở trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Xã Sơn Trà (Trà Bồng) khắc phục sạt lở trên tuyến đường dẫn về thôn Sơn. ẢNH: XUÂN KHOA

Trên các công trình ở các khu dân cư cũng xảy ra tình trạng sạt lở ở 4 điểm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngay sau bão, huyện đã huy động nhân dân khắc phục những tuyến đường bị sạt lở, khai thông đường đảm bảo lưu thông an toàn.

Đồng thời, thực hiện cắm các biển cảnh báo tại các tuyến đường, các điểm có nguy cơ sạt lở cao. Một số đoạn đường, điểm cầu bị nước chảy tràn, sau khi nước rút huyện tổ chức dọn vệ sinh, thông tuyến. Đến nay, hậu quả của bão số 4 trên địa bàn đã được khắc phục cơ bản.

Theo ông Ngọc, huyện đã kiến nghị tỉnh xem xét cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ, sớm giúp người dân có nhà bị thiệt hại nặng có điều kiện sửa chữa, khắc phục nhà ở. Ngoài ra, qua khảo sát, tại 36 điểm nằm trên khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi, nứt núi, sạt lở bờ sông... hiện đã xảy ra hiện tượng sạt lở ảnh hưởng đến 786 hộ dân (3.371 nhân khẩu).

Do đó, huyện mong UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cơ quan, ban, ngành chức năng tỉnh xem xét, khảo sát đưa những điểm dân cư này vào kế hoạch bố trí dân cư vùng có nguy cơ sạt lở cao giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thời cân đối, phân bổ kinh phí để thực hiện trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho người dân có chỗ ở mới an toàn hơn. Còn trước mắt, huyện xây dựng phương án tổ chức di dời người dân khi có mưa bão đến nơi an toàn. Huyện cũng kiến nghị Sở GTVT sớm khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường Trà Bồng - Trà Phong, để người dân đi lại thuận tiện, an toàn...

BÁ SƠN