(Baoquangngai.vn)- Sáng 13/8, Công ty Bảo Việt nhân thọ Quảng Ngãi tổ chức lễ đón nhận giải thưởng "Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2022" của Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ, đồng thời kết hợp tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng.

Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ là doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường Bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam từ năm 1996 và cho tới nay gần 3 thập kỷ, Bảo Việt nhân thọ luôn giữ vững vị thế doanh nghiệp đầu ngành.

Tháng 5.2022, Bảo Việt nhân thọ được vinh danh là Công ty Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2022 và Công ty Bảo hiểm nhân thọ đổi mới vượt bậc năm 2022 do Tạp chí Tài chính và Ngân hàng toàn cầu bình chọn. Đặc biệt hơn, ngày 26/7/2022, Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng cho những đóng góp vào sự nghiệp phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và những hoạt động an sinh giáo dục có ý nghĩa với cộng đồng.

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Ngãi tổ chức lễ đón nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2022”

Riêng năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19, tổng số tiền chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của Bảo Việt Nhân thọ lên tới hơn 9 nghìn tỷ đồng. Hơn 1,5 nghìn khách hàng không may gặp rủi ro do Covid-19 đã được Bảo Việt nhân thọ chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền chi trả lên đến 35 tỷ đồng.

Tin, ảnh: T.NHÀN