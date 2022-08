Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi

(Báo Quảng Ngãi)- Từ nay đến cuối năm 2022, thời tiết sẽ có những diễn biến khó lường. Do đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu những rủi ro, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định.

Quảng Ngãi đã bước vào mùa mưa dông, nhất là khu vực miền núi. Nhiều cơn mưa lớn, kèm theo gió mạnh làm cây cối va đập vào đường dây, khiến nhiều vị trí trên hệ thống lưới điện ở một số thời điểm mất an toàn, phải dừng cấp điện. Vì vậy, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn gặp gỡ, tuyên truyền người dân phối hợp rong tỉa, chặt bỏ những cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Kiểm tra, rà soát các vị trí thiết bị xuống cấp, không đảm bảo cấp điện an toàn để sửa chữa, thay thế thiết bị mới. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên điện lực còn hướng dẫn người dân cách ứng phó với tình huống dông sét xảy ra liên quan đến điện, tránh thiệt hại về người và tài sản. Nhất là tuyên truyền cho người dân ở các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, vì đây là hai khu vực thường xảy ra dông sét hơn các khu vực khác.

Nhân viên kỹ thuật Công ty Điện lực Quảng Ngãi tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại TX.Đức Phổ. Giám đốc Điện lực Trà Bồng Lê Thanh Tùng cho biết, Điện lực Trà Bồng đã xử lý kịp thời một số móng cột điện có nguy cơ bị sạt lở núi làm ngã đổ. Trong quá trình xử lý, người dân địa phương đã tích cực tham gia khiêng trụ, kéo dây cùng các thợ điện, vì khu vực này giao thông khó khăn, đồi cao, nhiều sông suối chia cắt, thậm chí khi mưa lớn còn xảy ra sạt lở, tắc đường. Ngoài ra, Điện lực Trà Bồng đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn các biện pháp đảm bảo an toàn sử dụng điện và công trình điện. Giám đốc Điện lực Trà Bồng Lê Thanh Tùng cho biết, Điện lực Trà Bồng đã xử lý kịp thời một số móng cột điện có nguy cơ bị sạt lở núi làm ngã đổ. Trong quá trình xử lý, người dân địa phương đã tích cực tham gia khiêng trụ, kéo dây cùng các thợ điện, vì khu vực này giao thông khó khăn, đồi cao, nhiều sông suối chia cắt, thậm chí khi mưa lớn còn xảy ra sạt lở, tắc đường. Ngoài ra, Điện lực Trà Bồng đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn các biện pháp đảm bảo an toàn sử dụng điện và công trình điện.

Để ứng phó với các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão năm 2022, thời gian qua, ngành điện đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, tăng cường giải pháp kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy cấp điện và hướng dẫn người dân cách ứng phó.

Điển hình như cuộc diễn tập tại TX.Đức Phổ (tháng 5/2022), với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc nằm trong cơ chế vận hành và được kết nối liên thông trực tuyến, đảm bảo khẩn trương, kịp thời, nhịp nhàng và đồng bộ. Tình huống giả định trong diễn tập sát thực tế, được đúc kết từ những trận bão lớn bất ngờ đổ bộ vào địa bàn Quảng Ngãi kèm theo mưa kéo dài, gió giật mạnh dẫn đến sự cố đường dây 110kV, 22kV và 0,4kV... gây mất điện các phụ tải quan trọng; nước lớn nhanh gây chia cắt địa bàn rất khó khăn cho công tác xử lý sự cố.

Phó Giám đốc, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Quảng Ngãi Phan Vũ Đông Quân cho biết, qua diễn tập sẽ giúp các đơn vị đưa ra các giải pháp, phương án tốt nhất để ứng phó mưa bão, khắc phục hậu quả, kịp thời khôi phục cấp điện cho khách hàng nhanh nhất khi có sự cố do thiên tai.

Thời điểm này, các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang tập trung rà soát lại các điểm xung yếu trên hệ thống lưới điện để có phương án sửa chữa, thay thế trước khi mưa bão đến. Đồng thời, tích cực tuyên truyền đến người dân trong tỉnh các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn dùng điện khi có mưa lớn, gió mạnh và ngập lụt xảy ra...

Bài, ảnh: THANH NHỊ