Nguy cơ mất an toàn ở các điểm du lịch tự phát

(Báo Quảng Ngãi)- Vào mùa hè, một số người dân, đặc biệt là giới trẻ thường chọn thác nước, sông, suối, hồ làm nơi vui chơi. Tuy nhiên, những điểm du lịch tự phát tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn thương tích và đuối nước...

Cuối tháng 5 vừa qua, nhiều người dân thương xót trước việc em L.T.V, học sinh lớp 8, tử vong do đuối nước tại điểm du lịch tự phát khu vực thác Vực Bà, nằm giữa 2 xã Bình Minh và Bình An (Bình Sơn). Em L.T.V cùng 6 bạn cùng lớp đến Vực Bà tham quan, tắm suối, không may em trượt chân ngã xuống thác nước dẫn đến tử vong.

Du khách vui chơi ở suối Trà Bói (Trà Bồng). Ảnh: Tr.Phong Trước đó, vào dịp lễ 30/4 - 1/5, tại bãi biển Châu Me, xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) có 2 trường hợp du khách ở tỉnh Gia Lai bị sóng biển cuốn trôi. Rất may, 2 trường hợp này được ngư dân đánh bắt gần đó cứu kịp thời. Không chỉ ở bãi biển Châu Me, mà ở các địa phương trong tỉnh như Mộ Đức, Bình Sơn... ngày cuối tuần thu hút hàng nghìn du khách đến tắm biển. Đa số nơi tắm biển chưa được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh, thiếu các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách, nên đã từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Trước đó, vào dịp lễ 30/4 - 1/5, tại bãi biển Châu Me, xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ) có 2 trường hợp du khách ở tỉnh Gia Lai bị sóng biển cuốn trôi. Rất may, 2 trường hợp này được ngư dân đánh bắt gần đó cứu kịp thời. Không chỉ ở bãi biển Châu Me, mà ở các địa phương trong tỉnh như Mộ Đức, Bình Sơn... ngày cuối tuần thu hút hàng nghìn du khách đến tắm biển. Đa số nơi tắm biển chưa được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh, thiếu các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách, nên đã từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm.

Các huyện miền núi trong tỉnh có nhiều ao, hồ, sông, suối, là điểm đến ưa thích của du khách. Tuy nhiên, các điểm du lịch này không đăng ký kinh doanh, không có người làm công tác cứu hộ hay cung cấp trang thiết bị bảo đảm an toàn. Chủ các điểm du lịch này hầu hết là các hộ dân sinh sống trong khu vực tự đứng ra khai thác nên thiếu kiến thức, kỹ năng cảnh báo hay xử lý các tình huống rủi ro có thể xảy ra cho du khách. Chính quyền và ngành chức năng rất khó quản lý, giám sát thường xuyên các điểm du lịch tự phát này...

Đơn cử như tại huyện Trà Bồng có 22 địa điểm là thắng cảnh với hệ thống sông, suối cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, đa số các điểm này đều hình thành tự phát và đã có một số vụ tử vong tại các điểm du lịch này. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc cho biết, huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn tăng cường quản lý các điểm du lịch tự phát; thường xuyên tuyên truyền đến du khách về những nguy cơ mất an toàn. UBND huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra và chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch ở địa phương.

Hiện toàn tỉnh mới có 2 khu du lịch cấp tỉnh là huyện Lý Sơn, bãi biển Mỹ Khê (TP.Quảng Ngãi) và các điểm du lịch cấp tỉnh gồm Thác Trắng (Minh Long), bãi biển Minh Tân (Mộ Đức), Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi. Còn lại nhiều bãi biển, thác, hồ đập, sông suối đa phần mang tính tự phát, thiếu sự quản lý và thiếu trang thiết bị cảnh báo nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn...

Để đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trong tỉnh, Sở VH-TT&DL vừa có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa cao điểm du lịch. “Sở VH-TT&DL sẽ tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm tại các khu, điểm du lịch trong thời gian đến”, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

