Câu lạc bộ Công an hưu trí thị xã Đức Phổ: Góp sức giữ gìn an ninh trật tự

(Báo Quảng Ngãi)- Hơn 20 năm qua, Câu lạc bộ Công an hưu trí TX.Đức Phổ đã có những đóng góp tích cực trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Định kỳ vào ngày mùng 1 hằng tháng, CLB Công an hưu trí TX.Đức Phổ tổ chức sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, sau khi lãnh đạo Công an TX.Đức Phổ và ban chủ nhiệm CLB thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, triển khai các văn bản của trung ương và của tỉnh, các thành viên CLB công an hưu trí sẽ phản ánh tình hình ANTT tại cơ sở, đóng góp ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương... Để nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB, ngoài thông tin về thời sự, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tình hình ANTT tại địa phương, CLB còn phối hợp với Công an TX.Đức Phổ chiếu phim tư liệu về các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để hội viên học tập và noi theo...

Câu lạc bộ Công an hưu trí TX.Đức Phổ trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí TX.Đức Phổ Nguyễn Hoàng Cúc cho biết, ban chủ nhiệm CLB đã chủ động phối hợp với ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể nắm bắt dư luận xã hội, hỗ trợ chính quyền và lực lượng chức năng giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ các vụ việc vi phạm pháp luật... Nhờ đó, nhiều địa bàn không phát sinh điểm nóng về ANTT.

Gần đây nhất có tình trạng một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép. Khi nắm bắt chính xác thời gian, địa điểm từ người dân phản ánh, CLB đã báo tin cho Công an TX.Đức Phổ kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Câu lạc bộ Công an hưu trí TX.Đức Phổ hiện có 90 hội viên. Thành viên CLB công an hưu trí là những người có uy tín trong nhân dân. Do đó, CLB đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Cùng với đó, để góp phần thắt chặt tình đồng chí giữa cán bộ công an đã nghỉ hưu và cán bộ, chiến sĩ đang công tác, CLB đã tổ chức gặp mặt nhân những ngày lễ lớn của đất nước, ôn lại truyền thống của ngành công an; kịp thời động viên, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đại tá Đào Quang Minh - Trưởng Công an TX.Đức Phổ nhận định, CLB Công an hưu trí TX.Đức Phổ đã phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, luôn bám sát tình hình tại cơ sở để phản ánh kịp thời với lực lượng chức năng, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm cho lực lượng công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Qua đó, đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng Công an TX.Đức Phổ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: NHÃ AN