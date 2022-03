Lăng Cô sắp đón chào phố chợ nhộn nhịp, cơ hội đưa du lịch Huế phục hồi

Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và thị trấn Lăng Cô nói riêng, chợ truyền thống Lăng Cô được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại - dịch vụ của địa phương, kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng văn hoá mới trên mảnh đất xinh đẹp này.

Thừa Thiên Huế đẩy mạnh kích cầu, đưa du lịch phục hồi

Vào ngày 16/2/2022, Chính phủ ra Thông báo số 43/TB-VPCP về phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch trên quy mô cả nước. Theo đó, từ ngày 15/3/2022 sẽ dừng áp dụng các biện pháp giới hạn về cấp visa, đưa hoạt động du lịch về điều kiện bình thường mới.

Tại Thừa Thiên Huế - một trong những địa phương phát triển mạnh về du lịch tại miền Trung, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 374/KH-UBND về phục hồi, kích cầu các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra các giải pháp cụ thể nhằm kích cầu và thúc đẩy du lịch tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển du lịch.

Theo quyết định dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác các đường bay quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam, Thừa Thiên Huế lên kế hoạch đón khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay nguyên chuyến qua Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, thí điểm qua 2 giai đoạn đối với một số thị trường. Đây là nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm từng bước phục hồi lượt khách du lịch nước ngoài, tạo đà cho các hoạt động lớn như Festival Huế 2022 và chuỗi các sự kiện du lịch diễn ra xuyên suốt trong năm trên địa bàn tỉnh.

Tiềm năng phát triển du lịch tại Vịnh biển xanh Lăng Cô

Nói đến du lịch Huế không thể bỏ qua vịnh Lăng Cô, điểm du lịch nghỉ dưỡng giàu tiềm năng, top 30 vịnh biển đẹp nhất hành tinh do Worldbays bình chọn. Nơi đây hội tụ tất cả những điều kiện tự nhiên hoàn mỹ nhất, từ núi non bạt ngàn, những bãi cát trắng trải dài, cho đến biển xanh mênh mông cùng nắng vàng ấm áp. Đặc biệt, Lăng Cô còn được thiên nhiên ban tặng hệ đầm phá trù phú – Đầm Lập An - với nguồn sản vật địa phương đa dạng cùng khí hậu ôn hòa quanh năm.

Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp tại vịnh Lăng Cô Bên cạnh đó, một trong những ưu thế về tự nhiên tạo nên sự độc đáo của Vịnh Lăng Cô là vị trí địa lý vô cùng đặc biệt. Trong vòng bán kính 150km, du khách có thể tham quan 4 Di sản Thế giới của Việt Nam: cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ngoài ra, Lăng Cô còn là điểm kết nối 2 thủ phủ du lịch lớn nhất miền Trung là Huế và Đà Nẵng, tiềm ẩn nhiều cơ hội phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại sôi động trong tương lai.

Sau khi được bạn bè và du khách quốc tế biết đến, Lăng Cô đã có những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, nhất là dịch vụ, du lịch, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn ở cả trong và ngoài nước. Theo Thông tấn xã Việt Nam, lượng khách du lịch đến Lăng Cô tăng bình quân hàng năm trên 25%, doanh thu tăng bình quân 20%. Số lượng khách đến Lăng Cô chiếm 16% tổng lượt khách đến Thừa Thiên Huế.

Xây dựng chợ truyền thống Lăng Cô đón đầu làn sóng phục hồi du lịch

Nhằm tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới của thị trấn Lăng Cô nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-UBND bổ sung dự án Đầu tư xây dựng, kinh doanh chợ Lăng Cô vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Dự án được đầu tư, xây dựng bởi HTX đầu tư, khai thác và quản lý chợ Nam Việt – Lăng Cô, có tổng vốn đầu tư lên đến 215 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên quỹ đất rộng gần 15.000 m2, quy mô 3 tầng, quy hoạch thông minh và đầy đủ tiện ích phục vụ cho các hoạt động kinh doanh thương mại. Nằm gần trục quốc lộ 1A, ngay trung điểm của tuyến đường huyết mạch nối liền 2 đô thị lớn là Huế và Đà Nẵng, chợ Lăng Cô sở hữu lợi thế lớn là tâm điểm giao thương sầm uất của cả khu vực miền Trung.

Chợ truyền thống Lăng Cô đang được xây dựng bên đầm Lập An Lấy cảm hứng từ phong cách Tân Đông Dương, kết hợp hài hòa giữa bản sắc Á Đông và kiến trúc hiện đại, chợ truyền thống Lăng Cô được xem là biểu tượng mới về văn hóa – xã hội – du lịch bên vịnh biển Lăng Cô thơ mộng. Bên cạnh đó, dự án còn thể hiện tâm huyết của chủ đầu tư khi sử dụng toàn bộ hệ vật cao cấp như gạch chống trượt, cửa hệ nhôm kính cường lực 6,38 ly, và đặc biệt 100% các kiot đều ốp đá marble nhập khẩu châu Âu.

Với sự nỗ lực không ngơi nghỉ từ đơn vị nhà thầu, đến nay công trình đã nhanh chóng hoàn thành 70% phần thô của giai đoạn 1. Trong đó, Khu kinh doanh thương mại tổng hợp và ngành hàng đồ khô, gia vị (Kiot 1C) đã đạt đến tầng 3 của công trình. Khu nhà lồng chợ và khu kinh doanh thương mại tổng hợp, ngành hàng tạp hóa, thuốc tây, đồng hồ, kính mắt (Kiot 1A &1B) đang tiếp tục hoàn thành những sàn tiếp theo. Song song đó, dự án đang bắt đầu giai đoạn 2, triển khai thi công phần móng Khu kinh doanh thương mại tổng hợp (Kiot 1A).

Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam (Viet Nam Smart City, thành viên Đất Xanh Miền Trung), nhà phân phối dự án cũng tiết lộ, đơn vị này đã tất toán sản phẩm giai đoạn 1 của dự án chỉ trong thời gian ngắn công bố. Điều này cho thấy, lối quy hoạch hiện đại, chính sách minh bạch, sự quan tâm của chính quyền cùng tiến độ thi công vượt trội của dự án đã củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Sự xuất hiện của phố chợ Lăng Cô cũng mang đến niềm hân hoan, phấn khởi cho người dân vùng vịnh, những tiểu thương tương lai, đáp ứng sự kỳ vọng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khả năng phục hồi, khởi sắc ngành du lịch, thương mại cho mảnh đất giàu tiềm năng này.

Minh Châu