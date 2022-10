Thúc đẩy, tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên Hợp Quốc

Sáng 22/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres - Ảnh: quochoi.vn Nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký LHQ António Guterres thăm chính thức Việt Nam, thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của LHQ thông qua cơ chế COVAX đã cung cấp cho Việt Nam 61,7 triệu liều vaccine và nhiều vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19. Đây là nhân tố để Việt Nam nhanh chóng phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và Nhà Quốc hội Việt Nam; bày tỏ khâm phục đất nước và con người Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh cũng như xây dựng, phát triển đất nước; cho rằng Việt Nam là tấm gương để nhiều nước noi theo.

Bày tỏ tự hào là đối tác của Việt Nam, Tổng Thư ký LHQ đánh giá Việt Nam là một trong những thành viên năng động, tích cực. Những cống hiến của Việt Nam tại Liên hợp quốc đã góp phần khỏa lấp khoảng cách giữa các nước giàu và các nước nghèo.

Ông António Guterres chia sẻ với những khó khăn mà Việt Nam đã và đang phải đối mặt, trong đó có tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và nguồn lực để khôi phục đất nước. Đây cũng là khó khăn, là vấn đề chung của các nước đang phát triển. Bởi vậy, Tổng Thư ký LHQ mong Việt Nam và LHQ tiếp tục sát cánh bên nhau để tạo ra sự bình đẳng trong phát triển kinh tế, tránh nới rộng thêm khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các tổ chức LHQ đối với Quốc hội Việt Nam. Việt Nam là một trong những điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ, Quốc hội Việt Nam có những đóng góp rất xứng đáng trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay sau khi Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững được thông qua, Quốc hội Việt Nam là một trong những cơ quan lập pháp sớm nhất trên thế giới đã cụ thể hóa và thể chế hóa toàn bộ các khung chính sách của phát triển bền vững vào hệ thống luật pháp, các chiến lược phát triển 5 năm, 10 năm. Việt Nam đang triển khai rất nhất quán theo chủ trương phát triển bền vững, phát triển bao trùm, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên hợp quốc, giữa các cơ quan của Liên hợp quốc với Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), cũng như các cơ chế đa phương liên quan khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ những nỗ lực toàn cầu, nhất là của LHQ trong đề cao ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam mong muốn và đề nghị các cơ quan của LHQ cùng với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam tổ chức đối thoại về vấn đề chuyển đổi năng lượng. LHQ có vai trò ngày càng lớn hơn, quan trọng hơn trong hợp tác chuyển đổi năng lượng quốc gia một cách công bằng và bền vững, để hỗ trợ các nước như Việt Nam tiết kiệm công nghệ, nguồn tài chính bảo đảm cân bằng lợi ích và chi phí của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, với các cơ chế riêng có, LHQ có thể dẫn dắt trong việc định hình, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác quốc tế nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng cũng như chuyển đổi số. Quốc hội Việt Nam đang tập trung nỗ lực vào hai thách thức này để ban hành những khung khổ thể chế thích hợp, tận dụng được cơ hội, khắc phục những khó khăn, thách thức, rủi ro để đảm bảo sự phát triển.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres khẳng định tổ chức này luôn dành sự hỗ trợ đối với Việt Nam, trong đó có những nội dung như thực hiện cam kết tại COP-26 đưa phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050; chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và an ninh mạng.

Tại hội kiến, hai bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, cùng nhất trí cho rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS-1982)./.

Theo Chinhphu.vn/TTXVN