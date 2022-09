(Baoquangngai.vn)- Trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản trong thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy theo nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính.

Trong 8 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ cháy, làm chết 2 người, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ đồng. Bên cạnh nguyên nhân xảy ra cháy do sơ hở, thiếu sót trong quản lý và thực hiện công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đa số các vụ cháy chủ yếu vẫn là do người dân, cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động thiếu kiến thức, còn chủ quan, lơ là hoặc chưa tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, hội đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương xác định công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Quá trình thực hiện cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia; thực hiện nguyên tắc lấy phòng ngừa là chính trong công tác PCCC.

Diễn tập công tác chữa cháy tại Quảng Ngãi.

Khi xảy ra cháy, các lực lượng phải nhanh chóng, kịp thời chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Công tác chữa cháy cần quán triệt, thực hiện đúng phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; thường xuyên duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tự kiểm tra và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các quy định về PCCC.

Rà soát, củng cố, xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động của Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở và chuyên ngành; tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho đội viên Đội dân phòng, Đội PCCC cơ sở và chuyên ngành nắm vững kiến thức và thực hành nghiệp vụ về PCCC, chủ động thực hiện tốt công tác chữa cháy khi có cháy xảy ra.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC, nhất là tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở, của chủ hộ gia đình trong việc thực hiện các biện pháp PCCC.

Công an tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với các khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, nơi tập trung đông người, các chợ, trung tâm thương mại... Kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC; phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu; thường xuyên tổ chức huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

Tin, ảnh: PV