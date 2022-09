Cháy quán karaoke tại Bình Dương, 12 người chết

(Baoquangngai.vn)- Lực lượng chức năng đã nỗ lực xuyên đêm để dập lửa và tìm kiếm đưa những người bị mắc kẹt trong các phòng karaoke ra ngoài. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận với báo chí, có 12 người chết, 2 người bị thương.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tiếp tục tìm kiếm, kiểm tra kỹ lưỡng xem có ai bị mắc kẹt bên trong hay không.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy cho tất cả các cơ sở karaoke trên địa bàn.

Tại hiện trường, một số lãnh đạo của tỉnh Bình Dương đã có mặt để chỉ đạo công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng PCCC phá dỡ phần mái quán karaoke vào sáng 7-9 để tìm kiếm bên trong. Ảnh Tuổi Trẻ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 6/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo xảy ra cháy tại hộ kinh doanh Karaoke An Phú tại phường An Phú, TP.Thuận An.

Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m2 (cao 3 tầng), diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu là vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng, cùng 66 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được không chế, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời hướng dẫn thoát nạn và cứu được 12 người. Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy cũng tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng xem có ai bị mắc kẹt bên trong hay không.

Quán karaoke thời điểm xảy ra cháy có nhiều khách đến hát. Quán này còn có rất đông nhân viên phục vụ nữ. Khi mới xảy ra hỏa hoạn, nhiều nhân viên và khách hát hoảng loạn nhảy từ tầng cao xuống đất khiến nhiều người bị thương.

Sáng 7/9, lửa bắt đầu âm ỉ bùng lại và xuất hiện các cột khói đen. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường làm công tác cứu nạn cứu hộ và gấp rút điều tra nguyên nhân vụ việc.

