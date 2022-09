(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 1247-CV/TU ngày 26/9/2022 về việc ứng phó khẩn cấp với bảo số 4. Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các phương án phòng, chống bão số 4, trong đó cần đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân, các công trình trọng điểm...

Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, kịp thời triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 855/CĐ-TTg.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại Quảng Ngãi, trong sáng ngày 26/9. Ảnh TL

Đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân, các công trình trọng điểm. Tập trung kiểm tra, rà soát bảo đảm an toàn hồ đập; chủ động, kiên quyết sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, sạt lở, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét,...

Đề phòng có lũ lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vũng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp. Hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão, lũ rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Quốc Hương - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 (bên phải, ngoài cùng) kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Ảnh TL

Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thường xuyên cập nhật vùng nguy hiểm; kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó bão, lũ. Phân công lãnh đạo, triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Chủ động phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn phòng chống, khắc phục hậu quả sau khi bão số 4 đi qua.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Sẵn sàng lực lượng hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của các địa phương bị ảnh hưởng. Chủ động hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng mưa, lũ, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân biết, chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Công nhân Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất kiểm tra các thiết bị của công ty trước khi bão vào. Ảnh TL

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương thông báo đến đoàn viên, hội viên, nhân dân thường xuyên theo dõi thông tin, chủ động ứng phó bão số 4.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ phải bảo đảm triển khai hoàn thành nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để xảy ra sự cố do chủ quan, mất cảnh giác.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan nắm thông tin, theo dõi tình hình; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề cần lãnh đạo, chỉ đạo.

PV