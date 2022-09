Bão Noru đi vào Biển Đông với sức gió 149km/giờ

Do ảnh hưởng của Bão số 4 nên khả năng từ sáng ngày 27/9 vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 16-17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội. Cần đề phòng nước dâng do bão cao 1,0-1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão, nên tàu thuyền, lồng bè thuỷ hải sản cần có phương án phòng tránh trú sớm để đảm bảo an toàn. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực ven biển Quảng Ngãi (đặc biệt cần chú ý phía bắc tỉnh) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 8-9; giật cấp 12-13.