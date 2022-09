Không chủ quan với bão số 4

(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 trên địa bàn TX.Đức Phổ và việc neo đậu, quản lý tàu cá tại cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á, phường Phổ Quang và cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) vào sáng 26/9.

Đến thời điểm này, cảng cá Sa Huỳnh và cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á có gần 300 tàu cá của ngư dân trong và ngoài tỉnh vào neo đậu. Các tàu cá đã được chủ tàu neo đậu đúng vị trí quy định, buộc neo, giằng néo cẩn thận để đảm bảo an toàn. Phường Phổ Quang hiện có khoảng 150 hộ dân có nhà ở không đảm bảo an toàn, được chính quyền địa phương triển khai các phương án di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Tại khu vực cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á, đơn vị đang thi công dự án đầu tư mở rộng cầu cảng và đường trước cảng cá Mỹ Á đang khẩn trương vận chuyển, di dời phương tiện máy móc, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và tài sản xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân diễn biến của bão số 4 để chủ động ứng phó. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão; những hộ dân ở khu vực nguy cơ cao phải chấp hành nghiêm công tác di dời và sơ tán. Đối với công tác neo buộc tàu thuyền, ngoài việc sắp xếp, bố trí neo đậu phù hợp, đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, bảo vệ tài sản cũng như đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Công trình mở rộng cầu cảng và đường trước cảng Mỹ Á phải hoàn thành việc di dời phương tiện máy móc trước 14 giờ ngày 26/9.

Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, hoặc lồng bè nuôi trồng thủy sản trong thời gian dự kiến báo số 4 đổ bộ. Đối với công trình đầu tư mở rộng cầu cảng và đường trước cảng cá Mỹ Á, chủ đầu tư, các đơn vị thi công phải chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc dừng thi công công trình, tập trung triển khai các phương án ứng phó với bão số 4. Các đơn vị phải hoàn thành việc đưa phương tiện và máy móc đến nơi an toàn trước 14 giờ ngày 26/9; có phương án bảo vệ an toàn công trình và đường giao thông quanh khu vực dự án trước, trong và sau bão số 4.

Tin, ảnh: MỸ HOA