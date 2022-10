Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Ngày hôm nay (14/10), khu vực Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 35 - 65mm, riêng Dung Quất 103.2mm, Trà Hiệp (Trà Bồng) 107.2mm. Dự báo từ tối nay (14/10) đến chiều tối ngày 16/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có nơi có dông; trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh; với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng) Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10 150 - 250, có nơi trên 300 Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà) Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10 150 - 200, có nơi trên 250 Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long) Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10 150 - 200, có nơi cao hơn Vùng đồng bằng phía Tây Bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh) Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10 150 - 250, có nơi trên 300 Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành) Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10 150 - 200, có nơi trên 250 Vùng đồng bằng phía Nam (Mộ Đức, TX Đức Phổ) Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10 100 - 200, có nơi cao hơn Vùng biển, hải đảo (Lý Sơn) Từ chiều tối ngày 14/10 đến chiều tối ngày 16/10 150 - 250

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ trên các sông trong tỉnh, lũ ống, lũ quét sạt lở, trượt lở đất ở ven các sông suối nhỏ và các huyện miền núi như Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long.

Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ra ngập lụt trên diện rộng ở các vùng trũng, thấp, ven sông và các đô thị tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, TX.Đức Phổ và TP.Quảng Ngãi.

PV