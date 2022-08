Vòng 13 Giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1- 2022

Dàn sao của Hà Nội FC tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình ở vòng 13 V.League 1-2022, vòng đấu cuối cùng của lượt đi và bứt phá ở ngôi đầu xếp hạng với khoảng cách xa so với các đội còn lại sau chiến thắng trước đội chủ nhà Becamex Bình Dương chiều 20/8.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Hà Nội FC (áo tím) và Becamex Bình Dương. (Ảnh VPF) Ðoàn quân của huấn luyện viên Chun Jae Ho bước vào hiệp một của trận đấu với đội hình không phải là mạnh nhất khi thiếu vắng Văn Quyết và Duy Mạnh, song họ vẫn tràn đầy tự tin và thi đấu với tâm lý thoải mái. Tuy nhiên, Becamex Bình Dương kiểm soát bóng tốt hơn và có nhiều cơ hội trong nửa đầu hiệp một, nhưng các chân sút chủ nhà đều không chuyển hóa được thành bàn thắng. Ðiều này khiến họ phải trả giá và người mang lại bàn thắng cho Hà Nội FC là Bùi Hoàng Việt Anh ở phút thứ 24, trong một tình huống lên tham gia tấn công, dứt điểm mở tỷ số. Trong hiệp hai, huấn luyện viên Lư Ðình Tuấn quyết định tung Tiến Linh vào sân để tăng cường hàng công cùng một số thay đổi nhân sự khác, tuy nhiên, những thay đổi này không giúp đội chủ nhà có bàn gỡ mà thậm chí, đội khách còn tiếp tục có thêm hai bàn thắng ở các phút 62 và 83 từ các pha lập công của Lucao và Hai Long thực hiện.

* Làm khách trên sân Quy Nhơn, đội Ðông Á Thanh Hóa không thể tạo nên bất ngờ trước Topenland Bình Ðịnh khi chịu thua với tỷ số 1-2.

* Ở trận đấu muộn tối qua trên sân Thống Nhất giữa hai đội bóng cùng thành phố, Sài Gòn FC có bàn thắng dẫn trước ở phút 52 sau pha đi bóng dứt điểm của Nicolas Olsen. Sau đó ba phút, Daniel Green gỡ hòa cho đội Thành phố Hồ Chí Minh và đến phút 70, Hoàng Vũ Samson đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 từ pha kiến tạo đẹp mắt của Lee Nguyễn.

Với chiến thắng nêu trên, đội TP Hồ Chí Minh có 12 điểm, vươn lên vị trí 11, trong khi Sài Gòn FC tiếp tục nằm ở đáy bảng xếp hạng với bảy điểm. Topenland Bình Ðịnh tuy bằng điểm với hai đội xếp trên là Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng có 20 điểm, nhưng xếp thứ tư do kém về hiệu số bàn thắng, trong khi Hà Nội FC giữ vững ngôi đầu với khoảng cách chín điểm so với đội xếp thứ hai là Sông Lam Nghệ An.

Theo PV/Nhandan.vn