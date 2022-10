Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ chìm ghe ở Bình Sơn

(Baoquangngai.vn)- Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, đến 19 giờ 30 phút ngày 12/10, thi thể nạn nhân xấu số trong vụ chìm ghe ở xã Bình Long (Bình Sơn) đã được tìm thấy.

Như tin đã đưa, trưa 11/10, anh Nguyễn Minh Tuấn (1991), ở thôn Long Hội, xã Bình Long, đi thả lưới với anh Hồ Văn Tài và Dương Thanh Khảo, là người cùng quê.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, do mưa to, gió lớn, sóng đánh mạnh làm chìm ghe. Anh Hồ Văn Tài và Dương Thanh Khảo may mắn bơi được vào bờ, còn anh Nguyễn Minh Tuấn không may bị nước cuốn trôi.

Sau 2 ngày tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ chìm ghe ở xã Bình Long.

Lực lượng quân đội, công an đã phối hợp cùng các đội cứu hộ, cứu nạn và người dân địa phương sử dụng các loại phương tiện ca nô, xuồng máy, dùng những thiết bị chuyên dụng tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Đến 19 giờ 30 phút ngày 12/10 thì phát hiện thi thể nạn nhân ở phía hạ lưu, cách cầu Ô Sông 200m về hướng nam. Các lực lượng chức năng tổ chức đưa thi thể nạn nhân vào bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC MINH