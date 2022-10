Sơn Tây: Mưa lũ làm trôi bò của dân và gây sạt lở, tắc đường

(Baoquangngai.vn)- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sơn Tây thông tin, rạng sáng 11/10, nước lũ đã cuốn trôi 5 con bò của gia đình anh Đinh Văn In ở cánh đồng Giá Bí, thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân. Đây là toàn bộ gia sản của vợ chồng anh In tích cóp, tạo dựng mấy chục năm qua. Anh In cho biết, trước khi mưa lũ về, vợ chồng anh đã gia cố chuồng nuôi nhưng do nước sông dâng cao đột ngột, chảy xiết đã cuốn trôi hết đàn bò.

Sáng nay, người dân trong khu vực đã tìm được thấy xác một số con bò nằm ở khu vực bãi bồi cách vị trí chuồng bò khoảng 500m.

Chính quyền xã Sơn Tinh đến tận gia đình các hộ dân khu dân cư Cà La, thôn Nước Kỉa vận động người dân đi sơ tán tránh sạt lở.

Trong sáng nay (11/10), chính quyền xã Sơn Tinh (Sơn Tây) đã đến Khu dân cư Cà La, thôn Nước Kỉa vận động 9 hộ dân khẩn trương di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở sông suối, nứt núi nguy hiểm. Trước đó, trong chiều và đêm 10/11, lãnh đạo huyện Sơn Tây đã chỉ đạo các xã khẩn trương di dời, sơ tán dân ở các khu dân cư nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Hiện toàn huyện đã có 140hộ/541 khẩu được sơ tán, tránh trú an toàn, gồm: Sơn Màu 5 hộ/20 khẩu; Sơn Dung 60 hộ/249 khẩu; Sơn Long 44 hộ/167 khẩu; Sơn Liên 15 hộ/41 khẩu; Sơn Mùa 16 hộ/64 khẩu.

Mưa lớn cũng làm xuất hiện nhiểu điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Sơn Tây. Trong đó, sạt lở nặng nhất là tuyến đường ĐH83, đoạn từ xã Sơn Tinh đi xã Sơn Lập, gây ách tắc hoàn toàn việc lưu thông trên tuyến. Hiện tại mưa còn to, nước sông suối cuồn cuộn chảy nên đến trưa 11/10, huyện Sơn Tây vẫn chưa thể triển khai xử lý, thông đường tại các vị trí sạt lở trên tuyến ĐH83. Cũng do ảnh hưởng bởi mưa to gió lớn, từ đêm 10/10, toàn bộ khu vực xã Sơn Màu bị mất điện hoàn toàn.

THANH NHỊ