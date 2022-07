Đại tướng Mai Chí Thọ, người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân

Sáng 12/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ (15/7/1922-15/7/2022).

Quang cảnh buổi hội thảo. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội thảo. Các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh...

Đại tướng Mai Chí Thọ tên khai sinh là Phan Đình Đống, còn có tên Nguyễn Xuân Mai và Năm Xuân, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1922 tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Mai Chí Thọ sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, từ một thanh niên yêu nước, đồng chí Mai Chí Thọ đã đến với cách mạng như một lẽ tự nhiên và sớm bộc lộ phẩm chất của một người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân. Qua 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, hình ảnh của một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình chí nghĩa và cán bộ, nhân dân nhớ đồng chí trước hết đó là người lãnh đạo giản dị, gương mẫu, trung thành, tận tụy với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, đồng chí luôn có mặt ở “đầu sóng ngọn gió” từ miền Tây Nam Bộ đến miền Đông Nam Bộ, Sài Gòn-Gia Định. Được giao nhiều trọng trách khác nhau, ở cương vị nào đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí là nhà lãnh đạo bản lĩnh, có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt. Từ thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh đã lan tỏa nhiều nơi trên cả nước, góp phần quan trọng vào củng cố đường lối đổi mới của đất nước.

Khi trở thành Bộ trưởng Công an trong thời kỳ đổi mới, đồng chí Mai Chí Thọ đã cùng Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Bộ Công an đề ra nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng để chỉ đạo toàn lực lượng Công an thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tô thắm truyền thống anh hùng lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, di sản của đồng chí Mai Chí Thọ để lại khó mà kể hết được. Nhưng có thể nói, đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Mai Chí Thọ là một nhân cách lớn, phẩm chất, đạo đức trong sáng với tấm lòng yêu thương dân sâu sắc, tính cách mạnh mẽ, khẳng khái, bộc trực, đầy lòng nhân ái, vị tha, tình yêu thương con người, hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong những năm tháng cuối cuộc đời, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn dành trí tuệ, tâm sức, tình cảm còn lại cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh với tấm lòng luôn nghĩ đến người dân. Hình ảnh “Chú Năm Xuân”, “Ông Năm Xuân” trở nên thân thương, trìu mến đối với người dân thành phố. Những đóng góp to lớn của đồng chí trong cuộc vận động “xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, khuyến học và nhiều hoạt động xã hội vẫn còn đọng lại trong lòng người dân…

Bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung phân tích, làm sáng rõ nhiều vấn đề chủ yếu. Hội thảo khẳng định những công lao, cống hiến quan trọng của đồng chí Mai Chí Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của miền nam và của Sài Gòn-Chợ Lớn- Gia Định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo đã phân tích, thảo luận nội dung đồng chí Mai Chí Thọ với hoạt động thực tiễn, sâu sát cùng với nhân dân, luôn tìm tòi, sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới. Hội thảo cũng đề cập đến vấn đề về những đóng góp của đồng chí Mai Chí Thọ đối với việc đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; khẳng định đồng chí là một tấm gương của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo kiên trung, bản lĩnh của cách mạng, một nhân cách lớn, mẫu mực trong công việc cũng như đời thường.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Hội thảo khoa học hôm nay là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Mai Chí Thọ. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của hội thảo, những tham luận và ý kiến đóng góp đã góp phần bổ sung những thông tin, tư liệu quý báu, khẳng định sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp cách mạng anh dũng, kiên trung của đồng chí Mai Chí Thọ; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Mai Chí Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, hội thảo góp phần khơi dậy và giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong toàn lực lượng tiếp tục noi gương, ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.

Theo PV/Nhandan.vn