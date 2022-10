Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 22/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở... Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Góp ý vào dự án Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, Phó Chánh án TAND tỉnh Lương Văn Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, cơ bản thống nhất cao với dự thảo luật và báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

Đại biểu Lương Văn Hùng nhận thấy, việc thể chế hóa quan điểm của Đảng về thực hiện dân chủ ở cơ sở cần phải thể chế hóa một cách đầy đủ, đó là: Dân là gốc, dân là chủ thể, dân là trung tâm, dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt, nhân dân làm chủ. Lấy kết quả tín nhiệm, sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, dự thảo Luật chưa thể chế hóa một cách đầy đủ các quan điểm nêu trên; trong đó có vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân. Do đó, đại biểu Lương Văn Hùng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục thể chế hóa quan điểm nêu trên.

Phó Chánh án TAND tỉnh Lương Văn Hùng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại phiên thảo luận.

Đề cập đến các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định tại Điều 8, đại biểu Lương Văn Hùng đề nghị bổ sung các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở về bảo vệ người tố cáo, người khiếu nại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật dân chủ ở cơ sở của tổ chức, cá nhân.

Về những nội dung chính quyền địa phương cấp xã phải công khai quy định tại Điều 11, đại biểu Lương Văn Hùng đề nghị bổ sung thêm cụm từ “trừ các nội dung có liên quan đến an ninh quốc gia và bảo vệ bí mật nhà nước, tại Khoản 14, Điều 11”. Cụ thể bổ sung như sau: Nội dung khác theo quy định của pháp luật trừ các nội dung liên quan đến an ninh quốc gia và bảo vệ bí mật nhà nước. Bởi để đảm bảo an toàn các nội dung đặc biệt liên quan đến chủ quyền, an ninh quốc gia, các yếu tố bí mật về kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Về xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của nhân dân quy định tại Điều 34 của dự thảo luật, đại biểu Lương Văn Hùng đề nghị thay đổi cụm từ “công dân có thể khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật” thành “công dân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại Khoản 2, Điều 34”.

Ngoài ra, đại biểu Lương Văn Hùng cũng góp ý về trách nhiệm trong việc đảm bảo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

CẨM BÌNH - HOÀNG ANH