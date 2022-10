Xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát trái phép

(Báo Quảng Ngãi)- Lợi dụng việc các mỏ cát được cấp phép tạm dừng khai thác trong mùa mưa lũ, giá cát tăng cao, nhiều đối tượng đã tổ chức khai thác cát trái phép dọc sông Trà Khúc. Trước tình trạng này, Công an TP.Quảng Ngãi đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thượng tá Võ Văn Thái - Phó Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, trước tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn, Công an thành phố đã chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản, cát, sỏi trái phép trên địa bàn. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều vụ khai thác, tập kết cát trái phép.

Vào 14/3/2022, Đội Cảnh sát kinh tế kiểm tra hoạt động mua bán cát tại khu vực bãi cát sông Trà Khúc, thuộc tổ 1, phường Lê Hồng Phong. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện ông Phạm Minh Thương, thường trú tại xã Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi), đang điều khiển xe máy đào bánh xích xúc cát từ một ghe máy lên ô tô tải mang biển kiểm soát 76C - 143.03 do ông Đinh Văn Đảo, thường trú ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà) điều khiển chở 2m3 cát. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện ở khu vực này có một xe máy đào bánh xích, 3 ô tô tải, trên thùng mỗi xe có 5m3 cát. Qua làm việc, ông Thương khai nhận được ông Nguyễn Cường, thường trú tại xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi), thuê điều khiển xe máy đào nêu trên. Đội Cảnh sát kinh tế tạm giữ 4 ô tô, 2 xe máy đào và 17m3 cát để xử lý theo quy định.

Hay vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 10/5/2022, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Tịnh An kiểm tra hoạt động khai thác, mua, bán cát trái phép tại khu vực bãi cát sông Trà Khúc, thuộc thôn Ngọc Thạch. Tại đây, đội đã tạm giữ 2 ô tô tải, một xe máy đào và 25m3 cát nghi là khai thác trái phép để xử lý theo quy định...

Ngoài ra, từ ngày 15/12/2021 đến nay, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 92 vụ, với 103 đối tượng gồm 2 tổ chức, 101 cá nhân có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp; vận chuyển khoáng sản làm rơi vãi ra môi trường khi tham gia giao thông. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý 90 vụ, với 99 đối tượng vi phạm; tạm giữ 25 xe máy đào, 78 ô tô tải; xử phạt với tổng số tiền gần 86 triệu đồng; tịch thu 527m3 cát. Cùng với đó là kiểm tra 3 điểm tàng trữ cát tại thôn An Đạo và Gia Hòa, xã Tịnh Long, phát hiện 200m3 cát chưa có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giao UBND xã Tịnh Long xử lý. Việc kiên quyết xử lý hoạt động này không chỉ mang tính chất răn đe các đối tượng vi phạm, mà còn thể hiện sự quyết liệt của Công an thành phố trong công tác đấu tranh với các hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Mặc dù đã tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, tuy nhiên hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực dọc sông Trà Khúc, nhất là thuộc địa bàn giáp ranh giữa huyện Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là vào đêm khuya, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh...

"Để giải quyết tình trạng trên, Công an TP.Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an huyện Sơn Tịnh và các ngành chức năng tổ chức họp bàn về các giải pháp kiên quyết xử lý các hành vi khai thác, tập kết cát trái phép tại khu vực dọc sông Trà Khúc. Trong đó, Công an thành phố sẽ tiếp tục nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác cát trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kịp thời phát hiện, xử lý các bến bãi thu mua cát của đối tượng khai thác cát trái phép, nhằm răn đe, phòng ngừa chung, góp phần bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thành phố", Thượng tá Thái cho biết.

SÔNG THƯƠNG