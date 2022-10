Xử lý đối tượng vi phạm giao thông, phát hiện dương tính ma túy

(Baoquangngai.vn)- Lúc 20 giờ 40 phút ngày 17/10, Tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an TX.Đức Phổ phát hiện L.V.L (sn 2001) ở tổ dân phố An Thường, phường Phổ Hòa, TX.Đức Phổ, điều khiển xe máy tham gia giao thông vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Test nhanh L.V.L cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Tổ tuần tra kiểm soát làm việc với L.V.L.

L.V.L khai trước đó đã sử dụng trái phép chất ma túy. Với hành vi vi phạm trên, Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với L.V.L, vi phạm quy định tại điểm h, khoản 8, điều 6, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy (mức phạt tiền đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe đến 24 tháng).

Riêng hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bàn giao và đề nghị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TX.Đức Phổ để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

TRUNG TẨN