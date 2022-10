Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), công an các địa phương trong tỉnh đã tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức về PCCC.

Trung tá Nguyễn Hợp - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) cho biết, mặc dù công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên nhưng vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân chưa tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn PCCC. Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khi đưa vào hoạt động không có hệ thống PCCC, hoặc công trình có thiết kế về PCCC nhưng chưa đảm bảo vẫn hoạt động, bất chấp nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Do đó, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và công an các địa phương thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Do đó, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và công an các địa phương thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Hằng tháng, hằng quý, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về an toàn PCCC. Qua kiểm tra, đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở không tuân thủ các quy định về an toàn PCCC. Trong phạm vi thẩm quyền, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu cơ sở khắc phục. Nếu vi phạm nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền xử phạt; kiến nghị rút giấy phép kinh doanh hoặc tạm dừng hoạt động cho đến khi cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong an toàn PCCC.

Điển hình như qua thực hiện các đợt cao điểm từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, công an các địa phương đã tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Qua đó, phát hiện nhiều trường hợp thiếu sót trong thực hiện quy định về an toàn PCCC. Đồng thời, tổ chức 7 chuyên đề kiểm tra an toàn PCCC và CNCH như kiểm tra 3 lượt nhà cao tầng và 42 lượt tại chợ, trung tâm thương mại, ngân hàng, nhà máy điện, trạm biến áp; tổ chức 9 lượt kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở sản xuất, chế biến gỗ và các cơ sở sản xuất sản phẩm cao su. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã rà soát công tác đảm bảo an toàn về PCCC đối với các cơ sở hạ tầng, phát hiện 51 cơ sở chưa đảm bảo các quy định về an toàn PCCC...

"Việc tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm về an toàn PCCC đã kịp thời nhắc nhở, giáo dục, răn đe các trường hợp vi phạm, nâng cao ý thức về PCCC. Đây cũng là biện pháp cần thiết để góp phần phòng ngừa chung, tránh những hậu quả đáng tiếc do cháy, nổ gây ra", Trung tá Nguyễn Hợp cho biết.

Bài, ảnh: BÁ SƠN