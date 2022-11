Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

(Baoquangngai.vn)- Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2022 đã kết thúc 15/15 môn thi đấu, với sự tham gia tranh tài của nhiều vận động viên (VĐV) tài năng đến từ khắp các địa phương trong tỉnh. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng nhiều vận động viên thể thao triển vọng cho tỉnh.

Phát huy thế mạnh của các địa phương

Trong bảng tổng sắp huy chương của Đại hội TDTT tỉnh, đoàn TP.Quảng Ngãi xếp vị trí nhất toàn đoàn với 45 huy chương vàng (HCV), 30 huy chương bạc (HCB) và 31 huy chương đồng (HCĐ). Đây là kết quả không quá bất ngờ với giới chuyên môn khi TP.Quảng Ngãi là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển mạnh.

Thành phố Quảng Ngãi có VĐV tham gia ở 15 môn thi đấu của đại hội. Đây cũng là địa phương nhiều năm liền giữ vững ngôi đầu tại Đại hội TDTT tỉnh. Trong số 15 môn thi đấu, TP.Quảng Ngãi xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn ở các môn Teakwondo, Vovinam, cờ tướng và nhất bóng đá Futsal nam, nhất điền kinh (nội dung đồng đội nam)… Phó Giám đốc Trung tâm TT-VH-TT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Thành Nam cho biết, tại đại hội lần này, mỗi địa phương có những thế mạnh riêng, chất lượng thi đấu được nâng lên rõ rệt.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở môn việt dã. Tại đại hội lần này, huyện Nghĩa Hành xếp vị trí thứ 2 với thành tích ấn tượng 22 HCV, 16 HCB, 27 HCĐ. Đặc biệt, huyện Nghĩa Hành nhất toàn đoàn môn cầu lông. Ngoài ra, huyện đạt nhất toàn đoàn 2 nội dung thi đấu gồm võ cổ truyền và Boxing.

Trong số các địa phương miền núi tham gia tại đại hội, đoàn Sơn Tây để lại ấn tượng bất ngờ với thành tích dẫn đầu các huyện miền núi, hải đảo và xếp thứ 5 toàn đoàn, đứng trên một số địa phương đồng bằng, với 15 HCV, 22 HCB, 20 HCĐ. Ngoài thành tích cao nhất toàn đoàn môn đẩy gậy gồm 6 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ, huyện Sơn Tây đạt thành tích tốt ở nội dung thi đấu điền kinh,nhất đồng đội nữ và giữ vị thế á quân môn kéo co, bóng chuyền…

Còn đối với huyện Bình Sơn, lâu nay môn bóng chuyền được coi là thế mạnh với thành tích ấn tượng giải nhất môn bóng chuyền nam và nữ tại đại hội. Bình Sơn xếp thứ 3 toàn đoàn với 15 HCV, 22HCB, 20HCĐ.

Những “hạt giống” thể thao triển vọng

Qua các môn thi đấu tại đại hội, không chỉ khẳng định thế mạnh thể thao của các địa phương mà còn góp phần phát hiện những vận động viên triển vọng để bồi dưỡng cho tỉnh tham gia các giải đấu đỉnh cao trong và ngoài nước. Đơn vị TP.Quảng Ngãi đã xuất hiện nhiều VĐV xuất sắc giành 2 - 3 HCV. Đơn cử như VĐV Trần Thị Mỹ Lệ đoạt 3 HCV môn võ cổ truyền, Boxing và Vovinam; Phạm Thị Trúc Mai và Trương Quang Hiếu đều đoạt 3 HCV môn bóng bàn; Trần Thị Thủy và Bùi Văn Đông đều đoạt hai HCV môn điền kinh…

Nhiều vận động viên ở các huyện miền núi để lại ấn tượng trong thi đấu môn đẩy gậy tại TDTT tỉnh lần thứ VII năm 2022. Còn VĐV Đinh Thị Mỹ Hoài, ở xã Sơn Liên (Sơn Tây) đoạt 2 HCV môn điền kinh ở nội dung 800m và 5.000m. “Đây là lần đầu tiên em tham gia thi đấu cho huyện đoạt hai HCV. Em rất thích chạy bộ nên thường tham gia các giải chạy bộ của địa phương, tỉnh tổ chức. Em đang tập luyện tại đội tuyển tỉnh và sẽ cố gắng để tham gia thi đấu các giải điền kinh cao hơn, mang về thành tích cao cho tỉnh”, VĐV Đinh Thị Mỹ Hoài chia sẻ.

Là người tham gia nhiều kỳ đại hội do tỉnh tổ chức, VĐV Hồ Thị Mai, đến từ đơn vị huyện Tư Nghĩa, đoạt 2 HCV môn bơi ở nội dung 50m và 100m tự do và đã phá kỷ lục kỳ đại hội trước đó. Mai cho biết, chất lượng chuyên môn các VĐV được nâng lên, trong đó có nhiều người trẻ, tài năng và vượt trội hơn so với kỳ đại hội trước.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Liên Phương, Đại hội TDTT tỉnh đã tạo ra sân chơi cho các VĐV trong tỉnh, giúp các VĐV vừa thỏa mãn niềm đam mê thể thao, vừa có cơ hội nâng tầm thành tích, góp sức thực hiện mục tiêu chung là đưa thể thao Quảng Ngãi vươn tầm cao mới. Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng, mà thông qua đại hội, tỉnh ta đã phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho thể thao thành tích cao để tham gia thi đấu các giải quốc gia và quốc tế, mà trước mắt là chuẩn bị tốt lực lượng để tham gia Đại hội TDTT toàn quốc dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12/2022.

Bài, ảnh: KIM NGÂN