Tại lễ trao giải Liên hoan phim Berlin vừa khép lại, bộ phim Tây Ban Nha “Alcarràs” đã đăng quang ngôi cao nhất với tượng Gấu vàng.

Carla Simon và tượng Gấu vàng của mình. (Ảnh:Variety) Bộ phim "Alcarràs" kể về một gia đình nông dân ở Catalan đang phải đối mặt với việc bị đuổi khỏi mảnh đất của họ, do nữ đạo diễn Carla Simón thực hiện, đã đánh dấu một đêm thành công đối với các nhà làm phim nữ.

“Alcarràs” là một trong những phim dự thi cuối cùng được trình chiếu tại Liên hoan phim, nhưng nhanh chóng được yêu thích và được coi là ứng cử viên nặng ký cho tượng Gấu vàng, với những lời khen ngợi từ các nhà phê bình dành cho một bộ phim giản dị nhưng gây xúc động mạnh, và một nhóm diễn viên hoàn toàn không chuyên.

Cách đây 5 năm Carla Simón từng giành giải Thế hệ mới tại cuộc thi dành cho các đạo diễn trẻ của LHP Berlin với bộ phim đầu tay “Summer 1993”. Đây là một bước tiến đáng nhớ cho nữ đạo diễn, tác giả 35 tuổi này.

Chiến thắng của Carla Simón nối tiếp sau giải Sư tử vàng cho nữ đạo diễn Pháp Audrey Diwan với “Happening”, giải Cành cọ vàng cho “Titane” dành cho nữ đạo diễn Julia Ducournau, ghi dấu ấn một năm đặc biệt khi cả ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất châu Âu đều thuộc về các nhà làm phim nữ.

Bộ phim Đức “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush” nhận hai giải Kịch bản xuất sắc nhất và giải Diễn xuất xuất sắc nhất cho nữ diễn viên Meltem Kaptan. Đây là năm thứ hai giải thưởng này được trao không dựa trên giới tính như trước kia. Các nữ diễn viên đã chiếm lĩnh giải thưởng diễn xuất này ở cả hai hạng mục diễn viên chính và diễn viên phụ, với chiến thắng còn lại thuộc về nữ nghệ sĩ Indonesia Laura Basuki với vai diễn trong “Before, Now and Then (Nana)”.

Đạo diễn Hong Sangsoo và nữ diễn viên Kim Minhee. (Ảnh: Variety) Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo được trao cho đạo diễn kỳ cựu Hàn Quốc Hong Sangsoo với bộ phim "The Novelist's Film", trong đó ông đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, biên kịch, sản xuất, biên tập và soạn lời bài hát. Ông nhận giải thưởng cùng với cộng sự của mình là diễn viên Kim Minhee, người đảm nhiệm vai trò chính trong câu chuyện về các nghệ sĩ cùng nhau giải quyết những vấn đề trong sáng tạo của mình.

Đây là lần thứ 3 Hong Sangsoo tham gia LHP Berlin. Hai năm trước đây, ông từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất với “The Woman Who Ran”.

Năm nay, giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về nữ đạo diễn kỳ cựu người Pháp Claire Denis với bộ phim “Fire”. Đây là một chiến thắng hiếm hoi đối với Denis, vì kể từ khi giành giải thưởng tại LHP Locarno với “Nenette and Boni”, đã lâu lắm rồi chị không giành giải thưởng lớn tại một LHP chính thức nào.

Giải thưởng Giám khảo năm nay cũng lại thuộc về một nhà làm phim nữ: nữ đạo diễn Mexico Natalia Lopez Gallardo với bộ phim đầu tay “Robe of Gems”. Trước đây, chị từng làm biên tập cho các đạo diễn tên tuổi như Carlos Reygadas, Lisandro Alonso hay Amat Escalante…

Giải thưởng Đóng góp nghệ thuật xuất sắc được trao cho nhà làm phim Cam-pu-chia Rithy Panh với “Everything Will Be OK”.

Trong các chương trình khác của LHP, chiến thắng cũng thuộc về nhiều nhà làm phim nữ. Nữ đạo diễn Áo Ruth Beckermann đã gây ngạc nhiên lớn khi giành giải Phim hay nhất của Encounters, giải thưởng danh giá thứ nhì tại LHP, với bộ phim “Mutzenbacher”.

Một gương mặt mới từ Iraq Kurdwin Ayub giành giải Phim hay nhất–một giải thưởng xét từ nhiều chương trình của LHP, với “Sonne”. Nữ đạo diễn Nga Anastasia Veber giành giải Phim ngắn hay nhất với “Trap”. Giải thưởng Phim tài liệu hay nhất thuộc về một nhóm đạo diễn Myanmar với “Myanmar Diaries”.

Mặc dù đã trở lại tương đối như trước khi có đại dịch, nhưng những ảnh hưởng của Covid-19 vẫn tác động mạnh mẽ lên mọi mặt của LHP. Phóng viên phải test hằng ngày trước khi tham gia các hoạt động tại LHP. Các buổi chiếu phim giảm số người xem và bắt buộc phải giữ khoảng cách. Thậm chí Isabelle Huppert cũng không thể đến nhận giải Vinh danh được do có kết quả xét nghiệm dương tính trước khi tham dự LHP.

Tuy nhiên công chúng vẫn có thể hài lòng với LHP Berlin năm nay, với hàng loạt tác phẩm điện ảnh mới, phong phú, cho thấy những lát cắt khác nhau của thế giới.

Các giải thưởng tại LHP Berlin:

Giải Gấu vàng: “Alcarràs”, Carla Simón

Giải Gấu bạc-Grand Jury Prize: “The Novelist’s Film”, Hong Sangsoo

Giải Gấu bạc Giám khảo-Jury Prize: “Robe of Gems”, Natalia Lopez Gallardo

Giải Gấu bạc-Đạo diễn xuất sắc nhất: “Fire”, Claire Denis

Giải Gấu bạc cho Diễn viên chính xuất sắc nhất: “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”, Meltem Kaptan

Giải Gấu bạc cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất: “Before, Now and Then (Nana)”, Laura Basuki

Giải Gấu bạc cho Kịch bản xuất sắc nhất: “Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”, Laila Stieler

Giải Gấu bạc cho Đóng góp nghệ thuật đặc biệt: “Everything Will Be OK”, Rithy Panh

Giải Special Mention: “A Piece of Sky”, Michael Koch

