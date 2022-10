Khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Kà Tinh trước mưa lớn

Trong những ngày qua, trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to làm sạt lở đất đá, ngập lụt trên diện rộng. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, không quản ngại nguy hiểm, khó khăn, cán bộ, chiến sĩ công an đã dầm mình trong mưa lũ để giúp đỡ nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả. Ngoài việc tìm kiếm nạn nhân tại thủy điện Kà Tinh 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Bình Sơn đã tích cực triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân đuối nước do chìm ghe tại khu vực cầu Ô Sông, xã Bình Long (Bình Sơn). Những việc làm của lực lượng Công an tỉnh đã góp phần tô thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.