Người dân vùng 'rốn lũ' khẩn trương dọn vệ sinh

(Baoquangngai.vn)- Ngay sau khi nước bắt đầu rút, người dân vùng “rốn lũ” Nghĩa Hành đã tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) nằm dọc con sông Phước Giang. Do đó, trong 2 ngày 10 - 11/10, tại đây liên tiếp đón 2 đợt lũ, gây ngập trường mầm non và THCS cùng hàng trăm nhà dân. Ngay khi có cảnh báo mưa lũ, UBND xã đã chỉ đạo các trường học cho học sinh các cấp nghỉ học, chủ động di chuyển trang thiết bị dạy học, bàn ghế lên vị trí cao nên đã giảm thiểu hư hỏng. Hiệu trưởng Trường THCS Hành Dũng Nguyễn Thị Tuyết Trinh cho hay, đợt lũ vừa qua các phòng học của trường bị ngập sâu gần 1m. Tuy nhiên, nhờ chủ động kê bàn ghế lên cao, các trang thiết bị dạy học được thu dọn đến nơi an toàn, do đó trường không có thiệt hại về tài sản.

Sau khi lũ rút, các giáo viên Trường THCS Hành Dũng nỗ lực tổng vệ sinh để sớm đón học sinh trở lại trường.

Sáng 12/10, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hành Dũng đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên của trường, cùng phụ huynh học sinh, đoàn thanh niên và dân quân tự vệ xã dọn vệ sinh trường lớp để sớm đón trẻ đến trường. Hiệu trưởng Trường Mầm non Hành Dũng Tiêu Thị Cẩm Lệ cho biết, ngay từ sáng sớm được sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên, dân quân nên trường đã tập trung dọn rửa bùn non với phương châm “nước rút đến đâu khắc phục nhanh, hiệu quả đến đó”. Nhờ đó, trường lớp đã được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón các cháu trở lại trường vào ngày 13/10.

Các cô giáo của Trường Mầm non Hành Dũng cũng có mặt từ sáng sớm để dọn dẹp bùn, đất. Lực lượng dân quân tự vệ cùng đoàn thanh niên xã hỗ trợ dọn vệ sinh môi trường sau lũ tại Trường Mầm non Hành Dũng. Huyện Nghĩa Hành có hàng trăm giếng khơi của người dân bị ngập, nguồn nước đục ngầu, nhà cửa bị bùn, rác phủ kín. Bà Nguyễn Thị Tâm, xã Hành Đức cho hay, nhà ở vùng trũng thấp, nên mùa lụt năm nào, nước cũng vào khuôn viên nhà gây ngập hơn 1m. Những ngày qua, nguồn nước uống duy nhất của gia đình là cái giếng khơi cũng bị nước lũ tràn vào kèm theo bùn đất. “Nước giếng bẩn nên gia đình tôi phải hứng nước mưa để dùng tạm dù biết cũng không đảm bảo vệ sinh”, bà Tâm cho hay. Nhân viên trạm y tế xã hướng dẫn người dân khử trùng nước giếng sau lũ. Ngay sau khi lũ rút, ngành y tế huyện Nghĩa Hành đã cử cán bộ về các vùng lũ nhằm hướng dẫn cho người dân xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường đề phòng các dịch bệnh. Chị Trần Thị Bích Nga, nhân viên Trạm Y tế xã Hành Dũng cho biết, trước mùa mưa lũ, xã đã chuẩn bị Cloramin B, viên Aquatab để ngay khi nước lũ rút giúp người dân khử khuẩn nguồn nước và xử lý môi trường sau lũ. Đồng thời, khuyến cáo người dân phải khử trùng nước, môi trường đúng cách và phải ăn chín, uống sôi, không sử dụng các loại rau vừa bị ngập trong nước lũ. Hơn 50 giếng khơi ở xã Hành Dũng đã được xử lý hóa chất, đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt. Ngay sau khi nước lũ rút, UBND huyện đã chỉ đạo các trường học bị ngập khẩn trương dọn vệ sinh để đón học sinh đi học trở lại. Ngoài ra, UBND huyện cũng huy động đoàn thanh niên, dân quân tự vệ giúp các trường học, các hộ dân neo đơn, già yếu dọn vệ sinh nhà cửa để đảm bảo sinh hoạt cho người dân, đồng thời phát động người dân tổng vệ sinh môi trường theo phương châm “nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó”. Phó Trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Nghĩa Hành Trương Quang Nhu cho biết, hiện các địa phương tập trung lực lượng giúp người dân dọn vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh. Các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện cũng đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại về hạ tầng, vật nuôi, cây trồng... để sớm có hướng khắc phục.

Thực hiện: HOÀI AN